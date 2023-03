Na začetku je bil nekoliko nervozen, a za tem …

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Carlos Alcaraz, prvi igralec sveta, je v četrtfinalu po dveh nizih premagal domačina Taylorja Fritza in trenutno se zdi nedotakljiv. Dvoboj se je končal z izidom 6:4, 6:2, mladi Španec pa je vse bližje osvojitvi sončnega dvojčka (zmaga na turnirjih v Indian Wellsu in Miamiju, op. p.).

Čeprav je bila zmaga relativno lahka, je Alcaraz priznal, da je bil na začetku dvoboja nekoliko nervozen. "To, da sem igral proti njemu, je bilo zame nekaj novega. Vedel sem, da bom moral igrati svojo igro. Zadovoljen sem s tem, kako sem začel dvoboj, torej brez napak in z veliko moči. Zame je bilo ključno, da sem mu odvzel servis," je dejal Alcaraz, ki je za zmago potreboval uro in 18 minut.

Obeta se zelo zanimiv polfinalni dvoboj, saj ga v polfinalu čaka Italijan Jannik Sinner. To bo njun šesti medsebojni dvoboj, trenutni izid v zmagah pa je 3:2 v korist 19-letnega Španca.

V polfinale se je uvrstil še Rus Karen Hačanov, ki je premagal Argentinca Francisca Cerundola (6:3, 6:2).

- Miami, ATP 1000 (9.320.000 evrov): - četrtfinale: Carlos Alcaraz (Špa/1) - Taylor Fritz (ZDA/8) 6:4, 6:2; Karen Hačanov (Rus/14) - Francisco Cerundolo (Arg/25) 6:3, 6:2; - Miami, WTA 1000 (8.169.400 evrov): - četrtfinale: Petra Kvitova (Češ/15) - Jekaterina Aleksandrova (Rus/18) 6:4, 3:6, 6:3; - polfinale: Jelena Ribakina (Kaz/10) - Jessica Pegula (ZDA/3) 7:6 (3), 6:4.

Preberite še: