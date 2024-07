Magda Linette zmagovalka turnirja WTA v Pragi

Poljska teniška igralka Magda Linette je zmagovalka teniškega turnirja serije WTA 250 z nagradnim skladom 245.437 evrov v Pragi na Češkem. V prvem povsem poljskem finalu na turnirjih WTA v odprti dobi je premagala rojakinjo Magdaleno Frech ter se veselila tretje turnirske zmage po Bronxu v New Yorku leta 2019 in tajskem Hua Hinu leta 2020.

Dvaintridesetletna poljska veteranka, 48. igralka sveta, je povsem prevladovala v dvoboju proti šest let mlajši rojakinji. Četrta nosilka turnirja je šesto nosilko, sicer 57. igralko sveta, premagala v eni uri in 20 minutah z izidom 6:2 in 6:1 v nizih.

Magda Linette je tekmovala v svojem osmem finalu in drugem letos, potem ko je v Rouenu izgubila proti Američanki Sloane Stephens.

Šestindvajsetletna Frechova je sezono začela tako, da se je na OP Avstralije prvič uvrstila v četrti krog turnirjev za grand slam, ta teden pa je nadaljevala z uvrstitvijo v svoj prvi finale na turnirjih WTA. Linettovo je sicer premagala s 7:5, 6:7 (2), 6:2 v njunem edinem prejšnjem srečanju, v četrtfinalu turnirja WTA Saint-Malo serije 125 leta 2022.

Vendar pa je Linettova prikazala skoraj brezhibno predstavo. V dominantnem prvem nizu je izgubila le pet točk na svoj servis, v drugem je ubranila vse štiri brejk točke, s katerimi se je soočila, in odpravila vsak preblisk možnosti o vrnitvi Frechove.

Blestela je s forhendom, imela je 24 winnerjev in samo devet neizsiljenih napak. Nasprotno pa Frechova ni mogla zagotoviti svoje običajne konstantnosti niti v daljših izmenjavah in je nabrala 17 neizsiljenih napak pri le desetih winnerjih.

* Izid:- Praga, WTA 250 (245.437 evrov):

- finale:

Magda Linette (Pol/4) - Magdalena Frech (Pol/6) 6:2, 6:1.

Preberite še: