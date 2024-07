Ruski finale v Romuniji, poljski na Češkem

Ruski teniški igralki Mira Andrejeva in Elina Avanesijan sta finalistki turnirja WTA v romunskem Iasiju z nagradnim skladom 232.244 evrov. Prvopostavljena Andrejeva je v polfinalu premagala Srbkinjo Olgo Danilović s 3:6, 6:3 in 7:6 (1), petopostavljena Avanesijanova pa Francozinjo Chloe Paquet s 6:2 in 6:3.