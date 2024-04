Rafael Nadal Foto: Reuters Španski teniški as Rafael Nadal na domačem mastersu v Madridu nadaljuje uspešno vrnitev. Je bila pa v tretjem krogu naloga precej težja kot v drugem, ko je premagal desetega nosilca iz Avstralije Alexa de Minaura. Petkratni zmagovalec Madrida je z odličnim forehendom v prvem nizu proti Argentincu Pedru Cachinu povedel s 5:1 in ga dobil s 6:1. A 91. na lestvici ATP, ki je lani dobil svoj prvi turnir serije ATP, je v drugem igral precej bolje in ga dobil po podaljšani igri s 7:6. Po dveh brejkih je Nadal ob stoječih ovacijah navijačev odločilni tretji niz dobil s 6:3.

In kaj je sledilo? Ko sta se rokovala po končanem dvoboju, je Cachin Nadalu dejal: "Izpolnile so se mi sanje. Ne vem, kakšen je protokol. Ampak ali lahko dobim tvojo majico?" Čeprav je izgubil, je bil 29-letnik navdušen, da je igral proti zmagovalcu 22 grand slamov.

"It’s a dream come true for me, I'm not sure what is the protocol, but can I ask you for a shirt?" 😍👕@pecachin1 with a once in a lifetime souvenir!@RafaelNadal | @MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/SAPJ0P8bmJ