Kyrgios tik pred zdajci odpovedal nastop v ZDA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sedemindvajsetletni Nick Kyrgios bi se moral v prvem krogu turnirja ATP na trdi podlagi v Atlanti pomeriti z Nemcem Petrom Gojowczykom, a je odstopil od dvoboja.

"Enkrat sem zmagal na tem turnirju in trenutno verjetno igram najbolje v karieri, zato mi je zelo žal," je dejal Kyrgios, ki bo skušal nadaljevati nastope v igri dvojic z rojakom Thanasijem Kokkinakisom.

Kyrgios in Kokkinakis sta med dvojicami zmagala na letošnjem OP Avstralije, v Atlanti pa sta se uvrstila v četrtfinale.

Odpoved Atlante med posamezniki za Kyrgiosa obenem pomeni, da bo na novi lestvici ATP bržkone nazadoval ven iz najboljše 60-erice, kar pomeni, da bo moral v New Yorku nastopiti kot nepostavljen igralec. Čeprav se je prebil do finala grand slama v Wimbledonu, vendar tam zaradi prepovedi igranja ruskih in beloruskih igralcev niso delili točk za svetovno lestvico.