Edini Slovenec v Umagu izpadel že v prvem krogu

Preverite torkove izide na teniških turnirjih v Umagu, Varšavi, Kitzbühelu in Pragi. Aljaž Bedene se je poslovil že po prvem krogu moškega teniškega turnirja ATP v Umagu. S 6:2, 3:6 in 6:1 ga je ugnal 20-letni Italijan Lorenzo Musetti.

Lorenzo Musetti, 31. igralec lestvice ATP in osmi nosilec turnirja, je nekaj šibkosti pokazal le v drugem nizu, ko je izgubil prvi dve igri na svoj servis, Aljaž Bedene le eno in prednost je 33-letni Ljubljančan obdržal do konca. V uvodnem nizu je Italijan povedel z 2:0 in 5:2, v odločilnem tretjem pa Bedene na svoj servis sploh ni dobil igre in po slabih dveh urah je Italijan uspešno realiziral že prvo žogico za zmago.

Bedene je bil edini slovenski predstavnik na turnirju.

Varšava, WTA (251.271 USD):



- 1. krog:

Jasmine Paolini (Ita/10) - Danka Kovinić (Č-G) 6:1, 6:1;

Clara Burel (Fra) - Anna Karolína Schmiedlová (Slk) 7:6 (5), 6:1;

Ana Bogdan (Rom) - Nuria Párrizas Díaz (Špa/7) 6:4, 7:6 (3);

Kitzbühel, ATP (597.900 evrov):



- 1. krog:

Yannick Hanfmann (Nem) - Gerald Melzer (Avt) 6:4, 1:1, 30:0, b.b.;

Pedro Martinez (Špa/7) - Nicolas Jarry (Čil) 7:6 (4), 6:3;

Pablo Andujar (Špa) - Lorenzo Sonego (Ita/9) 6:4, 3:6, 7:6 (4);

Sebastian Ofner (Avt) - Richard Gasquet (Fra/10) 1:6, 7:5, 7:5;

Dominic Thiem (Avt) - Aleksander Ševčenko (Rus) 6:4, 6:2;

Praga, WTA (250,271 USD):



- 1. krog:

Anett Kontaveit (Est/1) - Jekaterina Gorgodze (Gru) 6:0, 6:1;

Lucie Havlíčkova (Češ) - Barbora Palicova (Češ) 6:2, 7:6 (5);

Anastasia Potapova (Rus/7) - Wang Xinyu (Kit) 6:1, 6:2;

Viktorija Tomova (Bol) - Darja Snigur (Ukr) 6:4, 6:2:

Dominika Salkova (Češ) - Ylena In-Albon (Švi) 6:1, 6:4;

Oksana Selehmetjeva (Rus) - Sorana Cirstea (Rom/4) 7:5, 6:4;

Alize Cornet (Fra/5) - Anastasia Zaharova (Rus) 6:2, 6:3;

Linda Noskova (Češ) - Natalija Vihljanceva (Rus) 6:2, 3:1, b.b.;

Barbora Krejčíková (Češ/2) - Anna Blinkova (Rus) 6:3, 6:1;

Umag, ATP (534.555 evrov):



- 1. krog:

Facundo Bagnis (Arg) - Tomás Etcheverry (Arg) 7:5, 6:3;

Corentin Moutet (Fra) - Daniel Altmaier (Nem/6) 6:4, 6:2;

Bernabe Zapata Miralles (Špa) - Dino Prizmić (Hrv) 6:4, 3:0, b.b.

Norbert Gombos (Slk) - Federico Delbonis (Arg) 6:4, 5:7, 6:4;

Lorenzo Musetti (ita/8) - Aljaž Bedene (Slo) 6:2, 3:6 in 6:1

Alex Molčan (Slk/5) - Duje Ajduković (Hrv) 6:2, 7:6 (2).