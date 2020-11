Roger Federer se je v nedavnem intervjuju spomnil svojega nekdanjega trenerja Petra Carterja, ki se je leta 2002 smrtno ponesrečil v Južni Afriki na safariju. Federerja je to še toliko bolj prizadelo, ker je bil ravno on tisti, ki je predlagal Carterju, naj obišče Južno Afriko.

Smert nekdanjega trenerja ga je takrat zelo prizadela. Foto: Reuters

Tragična smrt trenerja je bila zanj šok in neke vrste preporod

Carter je bil namreč eden tistih trenerjev, ki je znal Federerju pokazati pravo pot, pravzaprav mu je bil mentor. Danes 39-letni Baselčan se je spomnil svojih najstniških let, od 14 do 16 leta, ko se je moral naučiti biti odgovoren. "Bilo je precej divje 'potovanje'. Mislim, da so bila to zelo pomembna leta v mojem življenju. Šel sem od doma, in včasih sem moral priti sam do tega, da je treba vztrajati in prevzeti odgovornost," je povedal Roger. In ravno v tem obdobju mu je najbolj pomagal Peter Carter.

Roger Federer in Peter Carter Foto: Twitter Tragična smrt pokojnega avstralskega trenerja je Federerja, razumljivo, šokirala, hkrati pa je bila to "budnica", da se povsem posveti športu. "Novica (o njegovi smrti, op. p.) me je povsem pretresla in obrnila moj sveta na glavo. Na nek način me je zbudila. Takrat sem se odločil, da se resno, ampak zares lotim tenisa," je povedal eden najboljših teniških igralcev vseh časov in 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Marc Rosset in Roger Federer sta že od nekdaj dobra prijatelja. Foto: Guliver/Getty Images

"Videl sem ga, kako je trpel"

Leta 2002 je v najtežjih trenutkih ob Federerju stal tudi Marc Rosset, nekdanji vrhunski teniški igralec. "Bil sem na pogrebu Petra Carterja in videl sem Rogerja, kako je trpel. Bil je povsem potrt," je za Blick povedal Rosset, ki je šel pred leti, ko je reprezentanca Švice v Melbournu v Davisovem pokalu igrala proti Avstraliji, skupaj z Rogerjem obiskat starše Petra Carterja.

"Želel je obiskati starše. Šel sem z njim, kar je med prijatelji nekaj povsem normalnega. Upam, da bi nekateri ljudje to naredili tudi zame, če bi to potreboval. Moraš iti čez takšne trenutke, ki so zelo čustveni," je še povedal danes 50-letni Rosset.

Videli bi ga lahko že na OP Avstralije

Pred nekaj dnevi je v teniških krogih završalo, ko je teniški igralec Roger Federer po dolgem času objavil fotografijo, ko trenira na igrišču. Iz njegovega tabora prihajajo novice, da se Federer želi na igrišča vrniti na OP Avstralije. Federer je prepričan, da ima v tenisu na najvišji ravni še veliko možnosti. Njegova želja je tudi, da bi osvojil posamično zlato olimpijsko medaljo. Najbrž bodo OI v Tokiu njegova zadnja priložnost.