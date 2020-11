Hrvat ne razume, kaj bi mu Federer lahko sploh zameril

Roger Federer je na družbenih omrežjih objavil fotografijo, ki so jo želeli videti vsi teniški navijači, sploh pa navijači Federerja. Nekateri menijo, da eden najboljših teniških igralcev trenira na enem od svojih igrišč. "Nazaj na delo," je pod sliko zapisal teniški virtuoz.

Foto: Guliver/Getty Images

Ne vedo še, kaj bodo delali aprila

Mnogi se sprašujejo, kdaj bodo zimzelenega Švicarja lahko spet videli na teniških igriščih, kjer bo znova lahko igral z najboljšimi teniškimi igralci. Nekaj malega je o okrevanju Rogerja razkril tudi njegov trener Ivan Ljubičić, ki je že nekaj časa del njegove ekipe.

"Roger je trenutno v fazi okrevanja. Stvari potekajo zelo dobro. Trenira vedno več, vedno bolje in zanima me, koliko bomo lahko od njega pričakovali v prihodnjih mesecih. Načrta, ki smo ga imeli, nismo mogli v celoti izpolniti. Med nami vlada veliko zaupanje," je za italijanski oktennis povedal Hrvat, ki o načrtih za prihodnjo sezono še ne želi govoriti.

"Malo prehitro je, da bi lahko rekel, kaj bomo delali aprila. Vem samo, da želimo čim prej v Avstralijo in da bo tam čim bolje pripravljen. Potem bomo šli korak za korakom. Zelo pomembno bo, da gremo postopoma in da pazimo na njegov počitek. Tako kot vedno," je dodal 41-letni Hrvat.

Roger Federer in Ivan Ljubičić sta že od nekdaj prijatelja in zamer med njima ni. Foto: Gulliver/Getty Images

Ljubičić je v času pandemije koronavirusa ustanovil agencijo za športni mendežment, podobno ima že tudi Federer. Marsikdo je dobil pomisleke, da to morda ne bo vplivalo na njegovo trenersko delo, a Ljubičić pravi, da za to ni bojazni. "To je stvar, s katero sem se že nekdaj sam ukvarjal. Zdaj imam ob sebi nove člane, s katerimi načrtujem našo organizacijo spraviti na višji nivo." Pa mu je Federer kaj zameril, glede na to, da je ustvaril konkurenčno podjetje? "Še preden sem postal njegov trener, sva bila prijatelja. Med nama ni težav in nikoli jih ne bo."

Roger Federer je letos igral le na OP Avstralije. Foto: Gulliver/Getty Images

Federer letos igral le na OP Avstralije

Dvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je v letošnji sezoni igral le na enem turnirju. In sicer se je na OP Avstralije prebil do polfinala, potem pa je bilo zanj konec sezone. Devetintridesetletni teniški igralec je moral iti na operacijo kolena in načrtoval je, da bo lahko zaigral že v Wimbledonu. Pozneje so se stvari zapletle in Federer je moral iti še na eno operacijo, zaradi česar se je odločil, da bo letošnjo sezono izpustil.