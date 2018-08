Ker si je na igrišču obrnila majico, je dobila opozorilo #video

V torek so bile v New York visoke temperature (tudi do 38 stopinj Celzija), tako da so lahko igralke in igralci uporabljali novo pravilo – desetminutni odmor. Alize Cornet, 31. igralka sveta, je v dvoboju proti Švedinji Johanni Larsson med drugim in tretjim nizom šla v slačilnico, kjer si je preoblekla športno opremo.

Ni ji bilo jasno, kaj je naredila narobe

Ko se je vrnila na igrišče, je ugotovila, da si je zgornji del opreme narobe obrnila. Majico si je popravila na igrišču. Vse skupaj ji je vzelo le nekaj sekund in poleg tega je spodaj nosila športni nedrček. Kakorkoli že, glavna sodnica ji je za nedolžno potezo dala opozorilo. Nesrečna igralka je bila presenečena nad odločitvijo in ni ji bilo jasno, kaj storila narobe.

Ženska teniška zveza je namreč že večkrat opozorila, da ni zadovoljna s pravili, da si moški lahko zamenjajo majico, medtem ko je to dekletom prepovedano. Nad tem je bila ogorčena tudi Judy Murray, mama Andyja Murrayja, ki meni, da gre za dvojna merila.

Foto: Guliver/Getty Images

Imela je občutek, da bi lahko imele resne težave

Za Alize Cornet je bilo že drugič letos, da je igrala v takšnih pogojih. Letos se ji je to pripetilo že na OP Avstralije. "Novo pravilo je bolje za nas. Razumem, da gre za posel, ampak vseeno nismo roboti in včasih ne moremo opraviti svojega dela. Ne želim več igrati dvobojev, kot je bil ta. Razumem obe strani in težko je za obe strani," je povedala francoska igralka, ki je med drugim poudarila, da je bilo na igrišču neznosno.

"Bilo je vroče. Počutila sem se slabo, vrtelo se mi je v glavi in celo telo me je bolelo. Bil je čuden občutek. Imela sem občutek, da če bi še nekaj časa nadaljevala, da bi lahko imela resne težave." Francozinja je dvoboj na koncu izgubila z izidom 4:6, 6:3, 6:2.