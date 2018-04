Kdo je igralec, ki je slovenski tenis rešil pred pravo malo katastrofo?

Davisov pokal, Slovenija - Turčija

V primeru poraza bi Slovenija padla v tretjo evroafriško skupino, kar bi bil za našo reprezentanco velik poraz. Po pričakovanjih je glavno vlogo v reprezentanci odigral Aljaž Bedene, ki je Sloveniji priboril dve točki. Tretjo, odločilno točko ji je priboril Nik Razboršek, ki je v odločilni tekmi premagal Altuga Celikbileka. Ta je na lestvici uvrščen precej višje kot naš igralec. Čeprav je bila njegova zmaga za marsikoga presenetljiva, je bil sam na igrišču zelo samozavesten. Kot nam je zaupal v pogovoru, še nikoli ni dobil toliko čestitk. Spoznal je, da jih ljudje še vedno spremljajo in stojijo za njimi.

"Štiriindvajsetletni igralec iz Litije je pokazal, da je igralec za velike tekme." Foto: Sportida

"Po prespani noči pride dodatno zadovoljstvo, saj bila to za nas zelo pomembna točka. Verjamem, da je marsikdo ni pričakoval, ampak sam sem vseskozi verjel, da lahko zmagam, kar sem na koncu tudi pokazal. S fanti smo prejšnji teden naredili zelo veliko delo in vsekakor si ne zaslužimo igrati v tretji evroafriški ekipi. Naslednje leto štartamo na prvo evroafriško skupino," je bil uvodoma optimističen Razboršek.

Štiriindvajsetletni igralec iz Litije je pokazal, da je igralec za velike tekme. Priznal je, da je pri tem dvoboju čutil malce več pritiska, a je to tekmo vzel kot izziv. "Vsakokrat, ko v Davisovem pokalu igraš pri izidu 2:2, je malce več pritiska. Sploh če igraš pred domačim občinstvom. Lahko pokažeš, iz kakšnega testa si … Užitek je bilo igrati pred domačim občinstvom, sploh ko je začutilo, da bom zmagal, je bilo vzdušje res tisto pravo."

Sproščenost in prijateljstvo

Že med treningi je bilo videti, da je bilo vzdušje v ekipi sproščeno. Fantje se namreč poznajo že dolgo časa in nekateri tudi skupaj potujejo na turnirje. "Smo zelo dobri prijatelji in tudi vzdušje v ekipi je zelo dobro, kar je na koncu zelo pomembno. Med samo tekmo fantje na klopi zelo pomagajo in tudi tokrat je bilo tako. Vsi se zavedamo, da je vzdušje zelo pomembno," je povedal Razboršek, ki je trenutno na lestvici ATP na 778. mestu.

V ekipi je očitno pravo vzdušje. Foto: Sportida

Očitno je Blaž presodil, da je to najbolje zanj

V zadnjem času se je veliko govorilo o odpovedih v Davisovem pokalu. Dolgoletni reprezentant Blaž Kavčič se je poslovil, medtem ko je Blaž Rola dal prednost osebni karieri. In kako je to vplivalo na ekipo? "Minilo je že kar nekaj časa, odkar se je Blaž Kavčič reprezentančno upokojil. Vsekakor nam je bilo žal zanj, saj vemo, kako dober igralec je, in težko smo to sprejeli. To je bila njegova osebna odločitev. Tenis je individualen šport, tako da se vsak odloči zase. Očitno je on presodil, da je to najbolje zanj."

"Kar zadeva Blaža Rolo, nam je iskreno povedal, da daje prednost svoji karieri. Zavedamo se, da lahko enkrat pride, drugič ne. Tako je v Davisovem pokalu. To se ne dogaja samo pri nas, ampak tudi drugod. Tisti, ki pride, mora dati vse od sebe in to je to."

Finančno breme je zelo veliko

Zmage Slovenije se je veselil tudi predsednik Teniške zveze Slovenije Marko Umberger.

Čeprav je Nik na lestvici ATP uvrščen veliko nižje kot na primer Aljaž Bedene, trenira prav toliko ali še več kot najboljši igralci. V svoji karieri je imel kar nekaj težav s poškodbami, ki so ga zavirale pri teniškem razvoju

"Moja pot je zelo podobna kot pri preostalih. Za nas, ki smo na lestvici nižje, je nekoliko težje. Bolj ali manj se financiramo sami in nimamo nobenih sponzorjev. Finančno breme je zelo veliko in včasih si kakšnih stvari ne moremo privoščiti. Upam, da mi bo zdravje v prihodnje dobro služilo in da se bom povzpel na lestvici tako, kot je treba. S tem pridejo sponzorji, denar in potem si lahko privoščiš več članov ekipe v svoji individualni karieri," je povedal naš sogovornik, ki verjame vase. Čaka na psihološki "klik" v glavi in na to, da se začne njegova kariera vzpenjati. "Vsi znamo igrati tenis in tudi fizično smo dobro pripravljeni, ampak glavna je glava. Sam verjamem, da lahko naredim ta preskok."