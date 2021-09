Kateri najstnici lovorika na OP ZDA?

Leylah Fernandez je premagala tudi Naomi Osako. Foto: Guliverimage

Verjetno pred začetkom turnirja nihče ni pričakoval takšnega razpleta. V finalu se bosta namreč udarili šele 19-letna Leylah Fernandez in leto dni mlajša Emma Raducanu, ki se je na glavni turnir prebila skozi kvalifikacije.

Brez dvoma sta obe igralki zasluženo prišli tako daleč, saj sta obe premagovali največja imena svetovnega ženskega tenisa, prav tako pa sta postali ljubljenki ameriškega občinstva.

Pri Emmi Raducanu velja omeniti, da se je do finala prebila brez izgubljenega niza, medtem ko je imela Fernandezova z nasprotnicami, te so bile na papirju tudi zahtevnejše, nekoliko več dela.

Očeta Fernandezove ne bo na tribunah

Jorge Fernandez, oče Leylah Fernandez, v soboto na tribunah ne bo podpiral hčerke ob njenem najpomembnejšem dvoboju v karieri. In kaj je razlog za to? "Da, zelo sem vraževeren in moja hčerka tudi. To deluje in tega zdaj ne bomo uničili. Zadnjič sem se prikazal v finalu na turnirju v Acapulcu in je izgubila. Sovražil sem se naslednja dva meseca in o tem nisem hotel z nikomer govoriti," je pojasnil Jorge.