"Zakaj mi nisi prej poslala tega otroka?" je vprašal Nikola Pilić, potem ko je pred leti v njegovo akademijo prišel šele 12-letni Novak Đoković.

V tokratni rubriki smo so spomnili na nedavno preminulega legendarnega hrvaškega teniškega trenerja Nikolo Pilića. Bil je zelo uspešen, saj je v svoji trenerski karieri treniral teniška imena, kot so Boris Becker, Michaela Sticha in Gorana Ivaniševića, zelo pa je vplival tudi na kariero Novaka Đokovića, enega najboljših igralcev vseh časov. Polega tega je osvojil Davisov pokal s tremi reprezentancami – Nemčijo, Hrvaško in Srbijo.

Novak Đoković je že kot otrok kazal velik talent.

Pilić nikoli ni pozabil, kako je leta 1999 v njegovo akademijo prišel srbski otrok Novak Đoković. Nole je imel takrat šele 12 let in v tistem času je bila Srbija v težkem gospodarskem stanju, obenem pa so jo preletavala in bombardirala letala zveze Nato.

Njegov talent je prva odkrila Jelena Genčić. Foto: Guliverimage

Uspela ga je prepričati

Velik talent Novaka Đokovića je pri njegovih šestih letih odkrila že Jelena Genčić, njegova trenerka v otroških letih. Šest let pozneje je spoznala, da Novaku ne more več pomagati in videla, da mladi talent v Srbiji zapravlja čas.

Takrat se je spomnila na svojega prijatelja Nikolo Pilića, ki je imel teniško akademijo v Münchnu. Poklicala ga je in mu povedala, da ima ob sebi izjemen teniški talent. Pilić je bil sprva v dvomih, rekel je, da "akademije ne mislim spreminjati v vrtec". Genčić ga je vendarle prepričala, da ga sprejme. Trajalo je le teden dni, ko je dobila telefonski klic od Pilića z vprašanjem: "Zakaj mi nisi prej poslala tega otroka?"

"Bil je neverjeten talent ..." Foto: Guliverimage

Pilić je že pred časom za srbske medije povedal, da je že od začetka videl, da je Đoković nekaj posebnega, a vseeno ni vedel, da bo postal eden najboljših igralcev veh časov.

"Seveda, takrat nisem vedel, da bo v svoji karieri dosegel vse to in da bo najboljši vseh časov, čeprav je imel ogromen potencial. Žena mi je zelo pomagala pri odnosu z njim, z Novakom sva se pogovarjala ure in ure. In kot 15-letnik je vsrkaval vse ... Bil je neverjeten talent, uh, ta narava dela čudeže," je razlagal Pilić, ki je bil prepričan, da je Novak najboljši teniški igralec vseh časov in da ima tudi izjemno osebnost.

"Je najboljši vseh časov, zelo karizmatičen, ima neverjetno osebnost, toliko talenta, dela, duha, humorja ... Čeprav je od zahodnih medijev dobil le tretjino tega, kar je potreboval, a se zaradi tega ne obremenjuje."

"Sprejel me je kot sina in v sodelovanju s starši se je razvila ta kariera." Foto: Guliverimage

"Sprejel me je kot sina"

S pohvalami na račun Nikole Pilića ni skoparil niti danes 38-letni Đoković, ki ima v svoji vitrini 24 zmag na turnirjih za grand slam. Takrat je priznal, da legendarnemu Hrvatu veliko dolguje, potem ko se je imel v nemški akademiji priložnost razviti v takšnega igralca, kot je danes.

"V zelo zahtevnih časih sem obiskoval akademijo Nikija Pilića in to je bila najboljša možna odločitev. Sprejel me je kot sina in v sodelovanju s starši se je razvila ta kariera. Temu človeku dolgujem veliko. Niki, hvala ti za vse," je pred časom za srbski Sportklub povedal Đoković.

Foto: Guliverimage Novak je svojem nekdanjemu trenerju posvetil čustven zapis: Dragi Sjor Niko, danes sem, medtem ko sem bil na igrišču in zaključil svoj trening, prejel žalostno novico. Prevzel me je občutek praznine in žalosti. Upam, da si začutil, koliko si mi pomenil v moji karieri in življenju. Tvoj vpliv na moj razvoj kot človeka in kot teniškega igralca ostaja neizbrisen. Večno bom hvaležen tebi in tvoji čudoviti ženi Miji, ker sta me sprejela kot lastnega sina, ko sem imel 12 let. Moji starši in brata so te vedno imeli za člana družine. Ko so nam skoraj vsi obrnili hrbet in je bila naša država razdejana v bombardiranju, sta mi ti in Mija nudila podporo in storila vse, kar je bilo v vajini moči, da smo lahko moja brata in jaz še naprej živeli svoje sanje in se ukvarjali s športom, ki ga ljubimo. Hvala ti za vse trenutke, ki sem jih danes znova in znova podoživljal v mislih in ki bodo ostali zapisani v mojem spominu. Poleg žalosti in mešanih čustev, ki jih čutim, mi ti in spomini na skupne trenutke prinašajo radost in hvaležnost v srce. Tvoja zapuščina bo trajala dolgo in generacije se bodo z velikim občudovanjem ozirale nate. Vsi tvoji dosežki kot igralec, trener in selektor so zapisani z zlatimi črkami v knjigah športne zgodovine Balkana in svetovnega tenisa. Zame pa je vendarle najpomembnejše to, da te lahko s ponosom imenujem "Sjor Niko, moj teniški oče". Počivaj v miru 🙏

