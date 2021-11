Jezen na srbskega navijača: "Upam, da ga ne bo nikoli več"

V nedeljo smo na turnirju serije masters gledali vrhunski tenis, ki sta ga prikazala Novak Đoković in Daniil Medvedjev, prvi in drugi igralec sveta. Na koncu je zasluženo slavil Srb (4:6, 6:3, 6:3). V pariški dvorani Bercy je bilo na trenutke vzdušje kar nogometno, kar je zmotilo tudi oba glavna akterja. Še posebej Medvedjeva, ki je o tem spregovoril na novinarski konferenci.

Med Novakom Đokovićem in Daniilom Medvedjevom je veliko spoštovanje. Foto: Guliverimage

Meni, da so ga skušali sprovocirati

V eni od ključnih točk ga je zmotilo to, da se je ob njegovi pripravi na servis oglasil navijač. Sam sicer priznava, da to ni razlog, da je izgubil dvoboj, a je poudaril, da bi morali srbskemu navijaču prepovedati vstop na teniške dvoboje.

"Jezen sem bil, saj to ni bilo pošteno. To je naredil namenoma. Nekateri gledalci so se obnašali kot nogometni navijači, in to se je čutilo. Pripravljal sem se na udarec, ko so zavpili: 'Gremo Novak, gremo Daniil.' A lahko ste videli, da so me poskušali sprovocirati. To je naredil srbski navijač, kar je nesprejemljivo. Še enkrat lahko rečem, da upam, da ga nikoli več ne bo na teniškem dvoboju," je povedal drugi igralec sveta.

Foto: Guliverimage

Medtem ko ni mogel skrivati jeze nad srbskim navijačem, pa je povsem drugače govoril o Novaku Đokoviću, s katerim včasih tudi skupaj trenirata, zunaj igrišč pa sta zelo dobra prijatelja. Medvedjev se je strinjal tudi z enim od novinarjev, ko je ta dejal, da uspehi 34-letnega Beograjčana še zdaleč niso tako cenjeni in spoštovani, kot bi morali biti.

"Mislim, da je nepošteno. Težko je govoriti za preostale ljudi, ampak razumem, kaj mislite. Včasih imam tudi sam tak občutek. Vendar pa mislim, da ga ljudje bolj spoštujejo po tem, kaj je naredil v tenisu. Še vedno podira rekorde."

"Samo to leto je podrl rekord, ko je največ tednov preživel na prvem mestu. Bil je 310 tednov, osvojil pa je tudi 20 turnirjev za grand slam in skoraj osvojil koledarski grand slam (vse štiri turnirje za grand slam v eni sezoni, op. p.)."

"V tenis bodo prišli novi ljudje, ki bodo prebrali, kakšne rezultate je dosegel in tudi, da je bil največ tednov na prvem mestu." Foto: Guliverimage

Samo vprašanje časa je, kdaj ga bodo začeli ceniti

Moskovčan je prepričan, da bo prišel čas, ko bodo trenutno prvega igralca sveta začeli veliko bolj ceniti. Meni, da je samo vprašanje časa. Morda pa bo to šele deset let po njegovi upokojitvi.

"Nekateri bodo začeli gledati tenis. Tako kot jaz, ko nisem videl igrati Samprasa (Pete Sampras, op. p.). Bil sem premlad, a sem slišal, da je bil neverjeten. In isto bo tudi z Novakom. V tenis bodo prišli novi ljudje, ki bodo prebrali, kakšne rezultate je dosegel in tudi, da je bil največ tednov na prvem mestu. Povsod bodo videli Novaka. Takrat bodo ljudje začeli razumeti, in zdelo se jim bo neverjetno, kaj vse je dosegel."