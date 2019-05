Je Đokoviću sploh še ostalo kaj moči? #video

To bo v Rimu za njiju že osmi medsebojni dvoboj. V tem primeru je v prednosti Španec, ki vodi s 4:3, v skupnem seštevku pa bolje kaže Đokoviću, ki v vodi z 28:25. Dvoboj ima še toliko večjo vrednost, ker se bo zmagovalec povzpel na prvo mesto na lestvici zmagovalcev turnirjev serije masters. Trenutno sta oba pri 33 turnirskih zmagah. Nazadnje sta igrala letos v finalu OP Avstralije, ko je gladko zmagal Đoković.

"Dejstvo je, da sem igral več kot Rafa. Ob tem se moram vseeno zavedati, da sem v finalu, kar je velik uspeh." Foto: Gulliver/Getty Images

Veliko težjo pot do finala je imel srbski zvezdnik, ki se je moral v četrtfinalu proti Juanu Martinu del Potru in v polfinalu proti Diegu Schwartzmanu precej potruditi za zmago, medtem ko je bil Nadal veliko bolj suveren. Španec je v vsem tednu oddal le 13 iger in nasprotnikom trikrat zavezal kravato (6:0). Odkrito se lahko vprašamo, koliko moči za finale je še ostalo Đokoviću, ki tudi ni več najmlajši. Ta je od petka na igrišču preživel pet ur in 34 minut, Nadal pa le tri ure in 22 minut.

"Dejstvo je, da sem igral več kot Rafa. Ob tem se moram vseeno zavedati, da sem v finalu, kar je velik uspeh. Ni prvič, da sem se znašel v takšnem položaju. Počutim se dobro, seveda pa nisem tako svež kot na začetku tedna. Zdaj je, kar je, in do finala se bom poskušal čim bolj spočiti," je na novinarski konferenci povedal prvi igralec sveta.

Vrhunci polfinalnih obračunov v Rimu

Rafa ime vse …

V letošnji sezoni je več boljšega tenisa pokazal Beograjčan, ki ima zelo dobro statistiko proti igralcem prve deseterice. V letošnjem letu še ni izgubil proti igralcu, ki je uvrščen med najboljših deset (5:0), medtem ko je Nadal dosegel le eno zmago in tri poraze. Nole v Rimu lovi svojo peto turnirsko zmago, nazadnje pa je slavil leta 2015. Zelo dobro se zaveda, da bo moral v nedeljskem finalu pokazati svoj najboljši tenis.

"Rafa je eden največjih igralcev vseh časov. Njegova psihološka pripravljenost, njegov pristop, vračanje po poškodbah in operacijah … Ima praktično vse. Še vedno dokazuje, da je eden največjih igralcev, in do njega čutim veliko spoštovanje."

Rafael Nadal je v Rimu suveren od prve točke. Foto: Guliver/Getty Images

Bo Nadalu uspelo še devetič?

Rafael Nadal ima na prizorišče Foro Italico lepe spomine. V italijanski prestolnici je zmagal osemkrat, nazadnje lani, ko je v treh nizih premagal Aleksandra Zvereva. Zanimivo je, da Majorčanu letos še ni uspelo zmagati na turnirju. Letos se je na pesku, ki je njegova najljubša podlaga, trikrat prebil do polfinala, v Rimu pa je suveren od svoje prve točke, kar kaže tudi njegova statistika.

Za Nadala bo to že neverjetni 50. finale turnirja serije masters, njegov izkupiček je 33 zmag in 16 porazov. Dvaintridesetletnega Španca statistika ne zanima, ampak se želi pripraviti na naslednjega nasprotnika. Ta bo tokrat Novak Đoković.

"Najpomembnejše je, da igram bolje. V nedeljo imam še eno priložnost proti izjemnemu igralcu. Zame bo to še ena preizkušnja in upam, da bom dobro igral. Zavedam se, da bo težko," je bil pred finalom kratek kralj peska, kot tudi imenujejo Nadala.