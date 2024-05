Nov udarec za Rimljane. Po Alcarazu odpovedal nastop še vroči Italijan!

Italijan Jannik Sinner, ki je moral zaradi poškodbe predati že četrtfinalni dvoboj ta teden v Madridu, je drugo veliko ime, ki bo izpustilo turnir v Foro Italicu. Zaradi poškodbe roke je udeležbo odpovedal tudi Španec Carlos Alcaraz, medtem ko je nastop Rusa Danila Medvedjeva, ki prav tako ni odigral do konca turnirja v Madridu, še pod vprašajem.

Na turnirju v Rimu bo zagotovo prvi igralec sveta, Srb Novak Đoković, ki v Madridu ni nastopil.

"Težko je napisati to sporočilo, a po pogovorih z zdravniki in strokovnjaki sem prišel do zaključka, da je bolje odpovedati nastop v Rimu. Zelo mi je hudo, saj je to moj najljubši turnir v sezoni. Zdaj me čaka veliko dela, da bom čim bolje pripravljen za Pariz," je na omrežju X zapisal Sinner.