Jakupovićeva izgubila v uvodnem krogu kvalifikacij New Yorka

Slovenka je bila v dvoboju vseskozi v zaostanku, domača igralka je v prvem nizu vodila s 3:1, 4:2 in 5:3 ter ga nato tudi dobila s 6:3. Bolj razburljiv je bil drugi, ko je Jakupovićeva, sicer 222. igralka svetovne lestvice WTA, tekmici odvzela servis za vodstvo s 4:3. A je potem Američanka tudi sama prišla do odvzema servisa, v podaljšani igri tega niza pa je bila nazadnje tudi boljša in po uri in 45 minutah zmagala ter si zagotovila drugi krog kvalifikacij.

Jakupovićeva je bila edina slovenska predstavnica v kvalifikacijah New Yorka.