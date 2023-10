Iga Swiatek ustavila pohod Američanke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljakinja Iga Switek je v polfinalu ženskega teniškega turnirja WTA 1000 v Pekingu po 17 tekmah prekinila serijo nepremagljivosti Američanke Coco Gauff. Poljakinja je bila v polfinalu s 6:2 in 6:3 prepričljivo boljša od Američanke in se po Dubaju in Madridu tretjič letos uvrstila v finale turnirja te ravni.