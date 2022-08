Hurkacz po Kyrgiosu za finale izločil še Ruuda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španec Pablo Carreno-Busta in Poljak Hubert Hurkacz sta finalista turnirja serije masters v Montrealu. Za 31-letnega Španca bo to 12. finale na najvišji ravni ATP, za šest let mlajšega Poljaka pa šesti.