Hrvat znova navdušuje, Williamsova zavrača vprašanja o svojih letih

Na teniškem turnirju v Miamiju so igrali dvoboje tretjega kroga, kjer je bilo kar nekaj zanimivih tekem. Dobro formo še vedno kaže Hrvat Borna Ćorić, ki se je uvrstil v osmino finala. Venus Williams je izločila Britanko Johanno Konta.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Borna Ćorić je zelo dobro igral na turnirju v Indian Wellsu. Tam se je prebil vse do polfinala, kjer je moral priznati premoč Rogerju Federerju. Hrvat je tokrat v maratonskem dvoboju premagal Američana Jacka Socka. Dvoboj se je končal z izidom 5:7, 7:6 (4) in 6:3.

V nadaljnje tekmovanje se je uvrstil tudi četrti nosilec turnirja Aleksander Zverev, ki je po treh nizih premagal španskega veterana Davida Ferrerja. Zelo napeto je bilo tudi na dvoboju med Fernandom Verdascom in Thanasijem Kokkinakisem. Na koncu ga je po treh nizih dobil Fernando Verdasco.

Foto: Reuters

Kaj imajo njena leta s tem?

Američanka Venus Williams se je na teniškem mastersu v Miamiju uvrstila v četrtfinale, potem ko je s 5:7, 6:1, 6:2 izločila branilko naslova Britanko Johanno Konta. Napredovala je tudi Belorusinja Viktorija Azarenka, nastope pa je že končala tretja nosilka Španka Garbine Muguruza, ki je klonila pred deseto nosilko domačinko Sloane Stephens.

Zmagovalka sedmih turnirjev za veliki slam Venus Williams se je lahko po dveh urah in 19 minutah maščevala v ponovitvi lanskega finala, v katerem je zmagala britanska številka 1. Po blesteči predstavi je Williamsova zavrnila vprašanja o svojih letih.

"Ne razumem, kaj ima mojih 37 let pri tem. Tekmici sem preprečila, da bi našla svoj ritem, in to mi je pomagalo. A proti katerikoli igralki nastopim, imam težko delo. Dandanes se moraš boriti za vsako točko. Konkurenca je zelo izenačena," je dejala Američanka.

Foto: Getty Images

Naprej tudi Jelena Ostapenko

Zelo težko preizkušnjo je imela Jelena Ostapenko. Zmagovalka OP Francije je po dveh nizih odpravila Petro Kvitovo in se na turnirju v Miamiju prvič prebila do četrtfinala. Tam jo čaka Elina Svitolina, četrta nosilka turnirja.

* Miami, ATP:

- 3. krog:

Fernando Verdasco (Špa/31) - Thanasi Kokkinakis (Avs) 3:6, 6:4, 7:6 (4);

Pablo Carreno-Busta (Špa/16) - Steve Johnson (ZDA) 6:4, 6:4;

Kevin Anderson (JAR/6) - Karen Hačanov (Rus/32) 4:6, 6:2, 6:3;

Nick Kyrgios (Avs/17) - Fabio Fognini (Ita/15) 6:3, 6:3;

Denis Shapovalov (Kan) - Sam Querrey (ZDA/11) 6:4, 3:6, 7:5;

Alexander Zverev (Nem/4) - David Ferrer (Špa/28) 2:6, 6:2, 6:4;

Borna Čorić (Hrv/29) - Jack Sock (ZDA/8) 5:7, 7:6 (4), 6:3;

- WTA, 4. krog:

- osmina finala:

Karolina Pliškova (Češ/5) - Zarina Dijas (Kaz) 6:2, 2:1, predaja;

Viktorija Azarenka (Blr) - Agnieszka Radwanska (Pol/30) 6:2, 6:2;

Sloane Stephens (ZDA/13) - Garbine Muguruza (Špa/3) 6:3, 6:4;

Angelique Kerber (Nem/10) - Wang Yafan (Kit) 6:7 (1), 7:6 (5), 6:3;

Jelina Svitolina (Ukr/4) - Ashleigh Barty (Avs/21) 7:5, 6:4;

Venus Williams (ZDA/8) - Johanna Konta (VBr/11) 5:7, 6:1, 6:2;

Danielle Collins (ZDA) - Monica Puig (Prt) 3:6, 6:4, 6:2.