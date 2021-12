Hrvat presenetil s svojo izjavo

Zadnjo nedeljo se je končal Davisov pokal, ko je Hrvaška izgubila v finalu proti Rusiji. Za tako velik uspeh Hrvatov je zelo veliko prispeval tudi Borna Gojo, trenutno šele 281. igralec sveta. Splitčan je za največje presenečenje poskrbel v polfinalu proti Srbiji. Gojo je namreč v prvem dvoboju presenetljivo premagal Dušana Lajovića, trenutno 33. igralca sveta in poskrbel za pomembno točko …

Še vedno je velik navijač Hajduka. Foto: Guliverimage

Razjezil se je na trenerja in pustil nogomet

Triindvajsetletni teniški igralec je šele pri dvanajstih letih začel igrati tenis. Pred tem je bil zaprisežen nogometaš, ki se je nogometa učil v nogometnem klubu Hajduk. Enkrat se je razjezil celo na trenerja, in takrat se je njegova nogometna pot tudi končala. "Šel sem na tenis, zmagal na prvem turnirju in rekel staršema, da bom zamenjal šport. Njima je bilo vseeno," je pred leti za Jutarnji list povedal Borna Goja, ki si želi, da bi enkrat v življenju zaigral na glavnem turnirju v Wimbledonu.

Hajduk je postavil pred Davisov pokal

Kljub temu da je danes osredotočen na tenis, še vedno ostaja velik navijač Hajduka. Ob prihodu iz Madrida ga je novinar HTV vprašal, kaj bi si bolj želel, da s hrvaško reprezentanco osvoji Davisov pokal ali da Hajduk osvoji hrvaško prvenstvo. "Da je Hajduk prvak," so bile njegove besede, ki jih tudi obrazložil. "Tenis igram enajst let, a že celo življenje sanjam, da Hajduk osvoji prvenstvo."

V nedeljo je v hrvaškem derbiju Hajduk v gosteh premagal Dinamo z izidom 0:2. Hajduk je na prvenstveni lestvici trenutno na 3. mestu, Dinamo pa je četrti.

Poznalo se mu bo tudi na bančnem računu. Foto: Guliverimage

Največji zaslužek v karieri

Borna je zaslužil tudi lepo vsoto denarja. Gojo je z igranjem na najbolj prestižnem ekipnem tekmovanju zaslužil več kot v vsej svoji teniški karieri − 166 tisoč evrov, medtem ko je do zdaj zaslužil 100 tisoč evrov.

Hrvati, ki niso mogli računati na poškodovanega Borno Ćorića, so v skupini D ugnali Avstralce in Madžare, v četrtfinalu so bili boljši od Italije, nato pa so v polfinalu ugnali še Srbe. Poleg Goja in Čilića so igrali še Nino Serdarušić ter najboljša igralca dvojic leta 2021, Nikola Mektić in Mate Pavić.