Rusi v finalu Davisovega pokala boljši od Hrvatov

Ruski teniški igralci so zmagovalci zaključnega turnirja Davisovega pokala za leto 2021. V Madridu so v finalu pričakovano že po obeh posamičnih obračunih z 2:0 slavili proti Hrvaški. Za Ruse je to skupno tretja zmaga v Davisovem pokalu, Hrvati pa ostajajo pri dveh naslovih.

Prvo točko je Rusiji priigral Andrej Rubljov, ki je ugnal na tem zaključnem turnirju zelo uspešnega Borno Goja (279. na lestvici ATP). Peti igralec svetovne lestvice Rubljov je bil tokrat zanesljiv in dvoboj dobil s 6:4, 7:6 (5) po 1:33 ure.

Do prvega brejka je Rubljov prišel v sedmi igri prvega niza, potem ko je že pred tem bolj pretil na nasprotnikov servis. Niz je dobil s 6:4, v drugem pa sta si tekmeca hitro izmenjala odvzem servisa, nato pa je bolje zaigral tudi Gojo. Vseeno je Rubljov v podaljšani igri strl Hrvata in Rusiji priigral prednost.

Odločilno drugo zmago za naslov prvaka je prispeval Danil Medvedjev. Foto: Reuters

Odločilno drugo točko je nato v drugem posamičnem obračunu Rusom priigral drugi igralec sveta Danil Medvedjev, ki je podobno zanesljivo opravil z Marinom Čilićem (30. ATP). Slavil je s 7:6 (7), 6:2 po uri in 29 minutah.

Medvedjev je imel več dela v prvem nizu, v katerem sta oba igralca ostala brezhibna na lasten začetni udarec. V podaljšani igri pa je 25-letni Moskovčan izkoristil tretjo priložnost za niz. V drugem je nato na krilih osvojenega prvega dvakrat odvzel servis Čiliću in svoji reprezentanci tretjič omogočil, da dvigne slovito "solatno skledo" oz. velikanski pokal za zmagovalce Davisovega pokala.

Rusi so osvojili Davisov pokal tretjič. Foto: Reuters

Za Ruse je to tretja zmaga, prva po letu 2006. Najboljši so bili tudi leta 2002. Rusi so v skupinskem delu zabeležili zmagi proti Ekvadorju in Španiji v skupini A, v četrtfinalu in polfinalu pa so bili boljši še od Švedske oz. Nemčije. Poleg Rubljova in Medvedjeva so bili del ruske ekipe še Aslan Karacev, Karen Hačanov in Jevgenij Donskoj.

Hrvati, ki niso mogli računati na poškodovanega Borno Ćorića, so v skupini D ugnali Avstralce in Madžare, v četrtfinalu so bili boljši od Italije, nato pa so v polfinalu ugnali še Srbe. Poleg Goja in Čilića so igrali še Nino Serdarušić ter najboljša igralca dvojic leta 2021 Nikola Mektić in Mate Pavić.

Hrvaška je z nastopom v finalu poskrbela za odmeven dosežek. Foto: Reuters

Mednarodna teniška zveza (ITF) v sodelovanju s podjetjem Kosmos od leta 2019 Davisov pokal prireja po sistemu zaključnega turnirja. Pred dvema letoma je slavila Španija, lani pa tekmovanja zaradi pandemije novega koronavirusa ni bilo.

Davisov pokal, finale (Madrid):



Rusija : Hrvaška 2:0

Andrej Rubljov - Borna Gojo 6:4, 7:6 (5);

Danil Medvedjev - Marin Čilić 7:6 (7), 6:2;

Aslan Karacev/Andrej Rubljov - Nikola Mektić/Mate Pavić (odpovedano).

Zmagovalci Davisovega pokala od leta 1990:



2021: Rusija

2020: brez zmagovalca

2019: Španija

2018: Hrvaška

2017: Francija

2016: Argentina

2015: Velika Britanija

2014: Švica

2013: Češka

2012: Češka

2011: Španija

2010: Srbija

2009: Španija

2008: Španija

2007: ZDA

2006: Rusija

2005: Hrvaška

2004: Španija

2003: Avstralija

2002: Rusija

2001: Francija

2000: Španija

1999: Avstralija

1998: Švedska

1997: Švedska

1996: Francija

1995: ZDA

1994: Švedska

1993: Nemčija

1992: ZDA

1991: Francija

1990: ZDA

Najuspešnejše države v Davisovem pokalu:

32 zmag: ZDA

28 zmag: Avstralija

10 zmag: Francija, Velika Britanija

7 zmag: Švedska

6 zmag: Španija

3 zmage: Češka, Nemčija, Rusija

2 zmagi: Hrvaška

1 zmaga: Argentina, Švica, Srbija, Italija, Južna Afrika.