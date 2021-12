Slovenija dobila tekmeca v Davisovem pokalu

Slovenija je nazadnje v precej oslabljeni postavi v drugi svetovni skupini ugnala Paragvaj s 3:1 v zmagah in si zagotovila nastop v kvalifikacijah za napredovanje rang višje. Reprezentanco vodi Grega Žemlja, nekdaj najboljši slovenski teniški igralec.

Čilenci bodo nastopili v vlogi nosilcev in favoritov, žreb pa je določil, da bo Slovenija morala na pot v Južno Ameriko. Čilenci se lahko pohvalijo z igralcem med najboljšo dvajseterico lestvice ATP, to je Cristian Garin (17.). Med najboljšimi 200 igralci so še Alejandro Tabilo (135.), Tomas Barrios Vera (148.) in Nicolas Jarry (160), veljajo pa za specialiste za peščeno podlago.

V slovenski vrsti bodo upali na uspešen povratek Aljaža Bedeneta (110. na lestvici ATP), ki je zaradi covida-19 moral izpustiti večji del druge polovice sezone 2021. Obenem pa je med 200 najboljšimi na svetu še Blaž Rola (181.). Blaž Kavčič je 293., ostali pa ne zasedajo mest med najboljšimi 600 igralci sveta.

Nazadnje so v reprezentanci ob odsotnosti Bedeneta, Role in Kavčiča igrali Tom Kočevar Dešman, Bor Artnak, Matic Špec in Sebastian Dominko.

Najboljši čilenski teniški igralec Cristian Garin je trenutno 17. na svetu. Foto: Reuters

Vodstvo tekmovanja je pred današnjim finalom svetove skupine oz. zaključnega turnirja med Rusijo in Hrvaško izžrebala tudi pare kvalifikacij za naslednji zaključni turnir konec prihodnjega leta. Nastop na njem sta si že zagotovili obe finalistki, posebno povabilo pa so danes dobili še Srbi in Britanci.

Pari kvalifikacij, ki bodo marca prihodnje leto, so: Francija - Ekvador, Španija - Romunija, Finska - Belgija, ZDA - Kolumbija, Nizozemska - Kanada, Brazilija - Nemčija, Slovaška - Italija, Avstralija - Madžarska, Švedska - Japonska, Norveška - Kazahstan, Argentina - Češka, Južna Koreja - Avstrija.

Zaključni turnir bo prihodnje leto potekal po nekoliko spremenjenem sistemu. Namesto 18 se bo leta 2022 za prestižno "solatno skledo" (pokal za zmagovalce, op. STA) merilo 16 reprezentanc.