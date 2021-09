Grožnje zaradi poraza: Ta vrsta sovraštva je utrujajoča in se nikoli ne konča

V preteklosti smo lahko že večkrat slišali, kako nekatere teniške igralke in igralci po porazih dobivajo številne grožnje. O tem sta pred dnevi še enkrat spregovorili Shelby Rogers in Sloane Stephens, vrhunski teniški igralki.

"Potem pride dan, kot je danes, ko bom imela devet milijonov groženj s smrtjo in še čim drugim." Foto: Guliverimage

In potem pride dan …

Shelby Rogers, ki je v osmini finala izgubila proti Emmi Raducanu, takoj po dvoboju še ni imela časa pogledati na telefon, a je že dobro vedela, kakšna sporočila jo čakajo. Če jih takrat še ni imela, pa so zagotovo prišle pozneje. Dejala je, da jo na družbenih omrežjih čaka "devet milijonov smrtnih groženj". In to samo zato, ker je izgubila dvoboj.

"Cenimo, da smo v teh dneh v središču pozornosti, a potem pride dan, kot je danes, ko bom imela devet milijonov groženj s smrtjo in še čim drugim. Hitro gre iz ene v drugo skrajnost," je za ESPN povedala Rogersova.

"Hitro gre iz ene v drugo skrajnost." Foto: Guliverimage

Žalostna plat vsakega športa

Čeprav je 28-letna teniška igralka nekoliko pretiravala v številu groženj, lahko že ena takšna grožnja vpliva na igralko. "Če bi šla zdaj čez svoj profil, sem verjetno debela pras*** in druge stvari, o katerih zdaj težko govorim. Ampak tako je. Tega si ne poskušam jemati k srcu. To je žalostna plat vsakega športa in vsega skupaj, kar počnemo," je dodala trenutno 43. igralka sveta.

Sloane Stephens je po porazu v 3. krogu dobila več kot 200 groženj. Foto: Guliverimage

Nekdanja zmagovalka OP ZDA dobila več kot dva tisoč groženj

O tem je še pred njo spregovorila tudi Sloane Stephens, nekdanja zmagovalka OP ZDA. Dejala je, da je imela na svojem profilu več kot 2.000 žaljivih komentarjev in sporočil, potem ko je v tretjem krogu izgubila proti Nemki Angelique Kerber.

Sloane je na družbenih omrežjih delila primere, v katerih so bile vključene rasistične opazke in grožnje s spolnim nasiljem.

"Ta vrsta sovraštva je utrujajoča in se nikoli ne konča. O tem se ne govori dovolj, ampak to res ni v redu. Vesela sem, da imam ljudi, ki me podpirajo. Odločila sem se, da pokažem srečo, vendar to niso vedno nasmehi in rožice," je zapisala Sloane Stephens, nekdaj tretja igralka sveta.

"Res je težko" Foto: Guliverimage

Podobno izkušnjo je doživela Shelby Rogers, ki je izjavila, da poskuša vse negativne komentarje ignorirati, a ji nekatere stvari vseeno pridejo do živega. "Družbeni mediji ne morejo nadzorovati, kaj počnem in kako bom trenirala, vendar bi si želela, da sploh ne bi obstajali. Res je težko."