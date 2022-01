Fanta skrbita za neverjetno norišnico v Avstraliji #video

Avstralska teniška igralca Nick Kyrgios in Thanasi Kokkinakis na OP Avstralije skrbita za pravo navijaško norišnico, saj sta se uvrstila v finale dvojic. "Ni boljšega od tega, to je noro," je po dvoboju povedal Kyrgios.

Česa takšnega še ni doživel niti Kyrgios

Ponavadi so teniške igre v parih na največjih turnirjih vedno nekoliko v senci posamičnih dvobojev. A tokrat za pravo navijaško norišnico skrbita Nick Kyrgios in Thanasi Kokkinakis, ki sta se nepričakovano prebila v veliki finale OP Avstralije. Kyrgios in Kokkinakis sploh nista postavljena igralca, pravzaprav sta dobila posebno povabilo organizatorjev. Fanta zdaj s svojimi potezami in karizmo avstralske navijače spravljata v delirij.

"Po vsem svetu sem odigral že veliko posamičnih tekem z neverjetnim vzdušjem, ampak ta teden s Thanasijem … Ni boljšega od tega, to je noro," je po dvoboju dejal Kyrgios, ki sicer spada med največje talente na turneji. A po mnenju mnogih zaradi svojega značaja nikoli ne bo dosegel tistega, kar bi lahko.

Ob vsem tem uživata in se zabavata

Veliki met mu lahko uspe ravno na domačih tleh v dvojicah, v katerih sta se več kot dobro ujela s prijateljem in rojakom Thanasijem Kokkinakisom.

"Gre za občinstvo, gre za vzdušje. To naju vleče naprej. Takšnega rezultata ne bi dosegla nikjer drugje, to je noro. Oba imava nekaj svojega, nekaj drugačnega. Na igrišču imava drugačno energijo in karizmo. Preprosto uživava in se zabavava. Mislim, da sva nepredvidljiva, in občinstvo v tem uživa," je po tekmi povedal Kokkinakis, ki se je dolgo časa spopadal s poškodbami.

Hitro so mu odpustili Foto: Guliverimage Avstralski navijači so, kot kaže, hitro odpustili Nicku Kyrgiosu. Ta je pred časom podpiral Novaka Đokovića, ki so ga pozneje izgnali iz Avstralije. Na posamičnem dvoboju so mu gledalci žvižgali, zdaj pa so zaradi njega in njegovega partnerja na nogah. Ravno tako je še zelo sveža zgodba, kako je Kyrgios v četrtfinalu z žogico zadel dečka na tribunah, a ga znal hitro potolažiti.

Po 42 letih prvi avstralski finale

V finalu ju zdaj čaka avstralska dvojica Matthew Ebden in Max Purcell. Pravzaprav bo to po 42 letih prvi avstralski finale v dvojicah. "Gre za izjemno dvojico in ne bova ju podcenjevala. Očitno igrata dober tenis. To je finale, ki se ga zelo veselim. Lepo je videti, da smo Avstralci tako uspešni," je po dvoboju še povedal 26-letni Kyrgios.