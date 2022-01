Deček zaradi močne žoge Kyrgiosa v solzah #video

Nick Kyrgios in njegov rojak Thanasi Kokkinakis trenutno na noge dvigujeta avstralske ljubitelje tenisa, potem ko sta se v moških dvojicah prebila v polfinale. Njun četrtfinalni dvoboj pa je znova zaznamovala jeza Nicka Kyrgiosa.

Avstralec je eno izmed žogic močno udaril v igrišče, ta pa se je odbila med občinstvo. Žogica je mladega ljubitelja tenisa tako močno zadela, da je deček planil v jok. 26-letnemu Avstralcu je bil takoj žal za to in se je hitro opravičil dečku.

Deček se je ob posebnem darilu hitro potolažil.

