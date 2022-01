Po kritikah v Melbournu le dovoljene majice s podporo Peng Shuai

Navijači bodo lahko na teniškem turnirju za odprto prvenstvo Avstralije na tribunah in po kompleksu centra Melbourne Park hodili z majicami podpore kitajski teniški igralki Peng Shuai, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Organizatorje turnirja so namreč kritizirali navijači in nekatere legende, saj naj bi jim to sprva preprečili.

Danes so se organizatorji turnirja ob robu tekmovalnega dogajanja opredelili tudi na temo kitajske igralke Shuai Peng, ki je bila v zadnjih mesecih zaradi izpostavljanja spolne zlorabe visokega kitajskega uradnika v središču pozornosti teniške javnosti.

Martina Navratilova Foto: Guliverimage/Getty Images

Navratilova je kritizirala Teniško zvezo Avstralije

Nekdanja zvezdnica Martina Navratilova je kritizirala Teniško zvezo Avstralije (TA), hkrati tudi organizatorje turnirja, ker so se v javnosti pojavili posnetki, kako so varnostniki navijačem preprečili, da bi nosili majice z napisi podpore kitajski igralki oziroma jo podprli na druge načine. Navratilova je poskuse utišanja navijačev označila kot "patetične".

Direktor turnirja Craig Tiley je za AFP poudaril, da bodo na turnirju še naprej prepovedane vse vrste političnih ali komercialnih sporočil, je pa zaradi pritiska avstralske javnosti in vse večjega števila zdajšnjih in nekdanjih igralcev popustil in dovolil majice.

"Majice so dovoljene, v kolikor sem ne bodo bodo prihajali navijači z željo po nemirih in drugih motnjah javnega reda in miru," je dejal Tiley in dodal: "Vse skupaj je bilo vzeto iz konteksta. Tukaj so bili navijači z velikim transparentom in dolgimi palicami, tega ne moremo dovoliti."

Craig Tiley Foto: Guliverimage

Južnoafričan na čelu organizacije turnirja za OP Avstralije je bil v zadnjih tednih deležen ostrih kritik domače javnosti tudi zaradi primera Đoković. Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je namreč v Avstralijo prišel necepljen proti koronavirusu z zdravniško izjemo, potem ko so mu organizatorji turnirja zagotovili, da bo z njo lahko nastopil na turnirju, ki ga je doslej dobil devetkrat.

Oblasti so mu sprva preprečile vstop v državo, po sodni razrešitvi primera in prostemu gibanju po Melbournu pa je nato izvršna pooblastila za izgon iz države uporabil tamkajšnji minister za priseljevanje Alex Hawke, čemur je nato pritrdilo tudi zvezno sodišče.