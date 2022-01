Nadal se vse bolj približuje rekordu

V torek bosta na teniškem OP Avstralije na vrsti prva dva četrtfinalna obračuna. Najprej bosta igrala Rafael Nadal in Denis Šapovalov, nato bosta na igrišče stopila še Gael Monfils in Matteo Berrettini.

Rafael Nadal je vse bližje rekordni 21. lovoriki za grand slam, potem ko se je brez večjih težav prebil do četrtfinala. Zdi se, da Španec iz dvoboja v dvoboj igra vse boljši tenis, in ob tem velja poudariti, da je do četrtfinala izgubil le en niz. Na drugi strani ga tokrat čaka Denis Šapovalov, trenutno 14. igralec sveta. Igralca sta do zdaj odigrala štiri medsebojne dvoboje, izid je v prid Nadala (3:1).

Drugi dvoboj bosta igrala Gael Monfils in Matteo Berrettini. Francoski veteran trenutno igra tenis na zelo visoki ravni, a Italijan bo vse prej kot lahek zalogaj. Do zdaj sta med seboj igrala dva dvoboja in oba je dobila Berrettini.