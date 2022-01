Hrvat je nevaren, kaj lahko stori tokrat?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Daniil Medvedjev, drugi nosilec turnirja, se je brez težav prebil do osmine finala. Tokrat ga na nasprotni strani mreže čaka Američan Maxime Cressy, trenutno 70. igralec sveta. Za 24-letnega Cresssyja je uvrstitev v osmino finala največji uspeh na turnirjih za grand slam. A proti Rusu nima prav velike možnosti. Za igralca bo to prvi medsebojni dvoboj.

V deželi "tam spodaj" Marin Čilić igra kot prerojen. Hrvat je leta 2018 že igral v finalu tega turnirja, a glede na svojo igro, bi mu to lahko uspelo tudi letos. Čilić je v tretjem krogu presenetljivo gladko premagal Andreja Rubljova. V osmini finala bo njegov nasprotnik Felix Auger Aliassime. Hrvat in Kandčan sta do zdaj igrala trikrat, vse tri dvoboje pa je dobil Čilić.