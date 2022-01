Nadal po maratonskem prvem nizu zanesljivo v četrtfinale

Končni izid po dveh urah in 43 minutah igre je bil 7:6 (14), 6:2, 6:2.

V prvem nizu sta oba teniška igralca pokazala visoko raven tenisa, na koncu pa je bil srečnejši Nadal. Pri izidu 5:5 v igrah je imel Francoz, 69. igralec sveta, priložnost odvzema servisa Nadalu, a je ni izkoristil.

Foto: Guliverimage

V podaljšani igri, ki je prinesla kakovostno igro in veliko napetosti, je Mannarino povedel s 3:0, do prvih priložnosti za osvojitev niza pa je prišel 20-kratni dobitnik turnirjev velike četverice. Ni jih izkoristil in potem je imel pri rezultatu 8:7 priložnost za osvojitev niza Francoz, a tudi on ni bil uspešen, na koncu je Nadal po 28 minutah podaljšane igre izkoristil sedmo priložnost za zmago v uvodnem nizu, medtem ko je imel Mannarino štiri.

Foto: Guliverimage

V nadaljevanju pa Francoz ni uspel več držati stika s Špancem, ki je izkoristil prvo priložnost za osvojitev drugega niza in potem tudi prvo žogico za končno zmago na svoj servis. Na začetku tretjega niza sta oba igralca izgubila igro na svoj servis, a je Nadal v tretji igri Mannarinu še drugič v nizu odvzel servis, potem pa to potrdil z zanesljivo igro na svoj servis ter v nadaljevanju mirno pripeljal dvoboj do konca.

Že 45. v četrtfinalu grand slama

Za Nadala, ki je dobil 88 odstotkov točk na prvi servis, je to 45. uvrstitev v četrtfinale turnirjev velike četverice.

Petintridesetletnik, zmagovalec Melbourna leta 2009 in finalist v letih 2012, 2014, 2017 in 2019, se bo za mesto v polfinalu pomeril s Kanadčanom Denisom Shapovalovom, ki je v treh nizih s 6:3, 7:6 (5) in 6:3 premagal tretjepostavljenega Nemca Alexandra Zvereva.