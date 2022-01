Bomo gledali še eno prevlado prve igralk sveta?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek bosta na teniškem OP Avstralije v ženski konkurenci na sporedu oba polfinalna dvoboja. Najprej se bosta pomerili Ashleigh Barty in Madiosn Keys, v drugem polfinalnem obračunu pa bosta igrali Danielle Collins in Iga Swiatek.

Domačinka in prva nosilka turnirja Ashleigh Barty do polfinala ni oddala niti enega niza. V polfinalu bo njena nasprotnica Američanka Madiosn Keys, trenutno šele 51. igralka sveta. Igralki sta do zdaj igrali tri medsebojne dvoboje, kjer ima boljši izkupiček Avstralka (2:1). Nazadnje sta igrali leta 2019 na OP Francije, ko je bila po dveh nizih boljša 25-letna Avstralka.

Iga Swiatek Foto: Guliverimage

Za njima bosta na igrišče stopili še Danielle Collins in Iga Swiatek. Collinsova je po zmagi v četrtfinalu dejala, da se že dolga leta žrtvuje za tenis, zato ji ti rezultati pomenijo še več. Američanka je na OP Avstralije že dvakrat igrala v polfinalu, a zdaj si želi narediti še korak naprej. Iga Swiatek ima prav tako izkušnje z največjih turnirjev, potem ko je zmagala na OP Francije.