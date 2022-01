Francozinja pričakuje pravo teniško dramo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo bosta v ženski konkurenci OP Avstralije na sporedu še zadnja dva četrtfinalna dvoboja. Kot prvi bosta na osrednje igrišče stopili Alize Cornet in Danielle Collins. Za njima se bosta udarila še Iga Swiatek in Kaia Kanepi.

Alize Cornet v Melbournu piše eno lepših zgodb, potem ko se je pri 32 letih prvič prebila v četrtfinale turnirja za grand slam. Njena nasprotnica bo Američanka Danielle Collins, ki je leta 2019 v deželi "tam spodaj" že igrala v polfinalu tega turnirja.

"To bi bila lahko drama … Ne morem skriti svoji čustev. Če sem za ljudi "drama queen", potem sem. Videla sem jo na igrišču. Je kot lev. O moj bog, navdušila me je, ker je tako intenzivna. To bo dobra tekma," je pred dvobojem povedala Alize Cornet.

Drugi četrtfinalni dvoboj bosta igrali Poljakinja Iga Swiatek in Estonka Kaia Kanepi. Za igralki bo to prvi medsebojni dvoboj.