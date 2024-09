Evropa v zadnjem dvoboju do končne zmage

Evropa je po dramatičnem razpletu in preobratu zadnjega dne dobila tekmovanje za Laverjev pokal v tenisu. Ekipo sveta je premagala s 13:11, odločilna pa je bila zadnja partija med Carlosom Alcarazom in Taylorjem Fritzom, ki jo je Španec dobil s 6:2 in 7:5.

Evropa je zadnji dan dobila tri od štirih dvobojev in s tem nadoknadila zaostanek 4:8 po dveh dneh tekmovanja. Poleg Alcaraza sta po tri točke za zmago dosegla Alexander Zverev in dvojica Carlos Alcaraz/Casper Ruud.

To je peta zmaga Evrope v sedmih izvedbah tekmovanja. Svet je dobil zadnji dve izvedbi.

Format dogodka, katerega sopobudnik je Roger Federer, je podoben Ryderjevemu pokalu v golfu: na Laverjevem pokalu se ekipa Evrope pod taktirko Björna Borga pomeri z ekipo sveta, katere kapetan je še zadnjič John McEnroe, saj ga bo od prihodnjega leta na tem mestu nasledil Andre Agassi.

Barve Evrope so zastopali Nemec Alexander Zverev, Španec Carlos Alcaraz, Rus Danil Medvedjev, Norvežan Casper Ruud, Bolgar Grigor Dimitrov in Grk Stefanos Cicipas. Za svet so nastopili Američani Taylor Fritz, Frances Tiafoe in Ben Shelton, Avstralec Thanasi Kokkinakis, Čilenec Alejandro Tabilo in Argentinec Francisco Cerundolo.

Letos je tekmovanje potekalo v Berlinu, naslednje leto pa bo gostil San Francisco.