Roger Federer dela z izgubo

Pred kratkim se je končalo OP ZDA in zdaj ljubitelji tenisa pogledujejo v Laver Cup. To je turnirska izvedba, kjer se med seboj pomerita ekipa Evrope in ekipa iz drugih delov sveta. Navdušenje je med ljubitelja tenisa veliko. Čeprav je Laverjev pokal v teh letih dobil veljavo v svetu tenisa, v oči trenutno bode občutno zvišanje vstopnic za ogled dvobojev.

Laver Cup Foto: Guliverimage

Letos bo turnir potekal od 20. do 22. septembra v Berlinu v Uber Areni, a postavlja se vprašanje, ali ne bodo gledalcev ustavile visoke cene vstopnic. Na družbenih omrežjih je objava, iz katere je moč razbrati, da je turnir v lanski izvedbi naredil izgubo v višini 1,8 milijona evrov. Pričakujejo tudi, da turnir niti letos ne bo posloval s pozitivnimi številkami. Ta izguba naj bi bila posledica manjšega števila prodanih vstopnic.

Nekatere cene vstopnic stanejo več kot štiri tisoč evrov, začetne se gibljejo pri približno 300 dolarjih, kar je približno 270 evrov. Cene so veliko višje kot na drugih turnirjih, vključno z OP ZDA. Tam so se sedeži v sprednjih vrstah gibali okrog 1500 evrov. Za izgubo so lahko tudi drugi razlogi.

Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković so veliki magneti za ljubitelje športa. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Leta 2022 še dobre štiri milijone dobička

Na turnirju, ki se je odvijal leta 2022, takrat so igrali vsi igralci velike trojice (Roger Federer, Novak Đoković in Rafael Nadal), se je trlo teniških navdušencev in organizatorji so zaslužili pet milijonov dolarjev (4,5 milijona evrov). Poleg tega je bila na tem turnirju Federerjeva poslovilna tekma, zato je bilo zanimanje še toliko večje.

Prihodnje leto, ko na turnirju ni bilo nobenega iz velike legendarne trojice, je bilo zanimanje gledalcev manjše. Vprašanje je, kako se bo letos odzvalo občinstvo in ali bo organizatorjem uspelo doseči zelene številke.

The 2023 edition of Laver Cup in Vancouver produced an operating loss of £1.8 million, with this year's Berlin edition projected to result in an operating loss of £1.5 million. Main factor: ticket sales are down.

But the event is "projected to return to profitability in 2025." pic.twitter.com/t321ZTs1Pq — Oleg S. (@AnnaK_4ever) September 6, 2024

Federer meni, da je turnir krasna kombinacija Foto: Reuters

Roger Federer še toliko bolj ceni Laver Cup, saj je eden izmed ustanoviteljev in je hkrati tam odigral svoj zadnji dvoboj v profesionalni karieri. Lani je poudaril, da je Laverjev pokal krasna kombinacija, kjer so igralci v ekipi skupaj z drugimi teniškimi kolegi. Skupaj preživljajo čas, večerjajo, kosijo, razpravljajo o tenisu in navijajo drug za drugega.

