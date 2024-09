Potem ko je svoj nastop na pokalu Laver odpovedal španski zvezdnik Rafael Nadal, so organizatorji tekmovanja med ekipama Evrope in preostalega sveta, ta bo na sporedu od 20. do 22. septembra, sporočili, da ga bo zamenjal Bolgar Grigor Dimitrov.

Poleg njega bo v ekipi, ki jo bo vodil legendarni Šved Björn Borg, še Španec Carlos Alcaraz, Nemec Alexander Zverev, Rus Danil Medvedjev, Norvežan Kasper Ruud in Grk Stefanos Cicipas.

Za ekipo preostalega sveta, vodil jo bo John McEnroe, bodo nastopili Američani Taylor Fritz, Frances Tiafoe ter Ben Shelton, Argentinec Francisco Cerundolo, Čilenec in Avstralec Thanasi Kokkinakis.

"To je ekipno tekmovanje in da resnično podprem ekipo Evrope, moram narediti tisto, kar je najboljše zanjo, to pa je odpoved. V tem trenutku obstajajo drugi igralci, ki lahko ekipi bolj pomagajo. Ekipi Evrope želim vso srečo in bodril jo bom od daleč," je v izjavi za organizatorje svojo odpoved obrazložil Nadal.

Osemintridesetletni Španec, zmagovalec 22 turnirjev za grand slam, ni igral vse od svojega avgustovskega poraza v četrtfinalu moških dvojic na olimpijskih igrah v Parizu. V zadnjem času sicer ni bilo novic, da bi bil poškodovan, že pred časom pa je napovedal, da bo po sezoni najbrž sklenil svojo kariero.

