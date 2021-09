Evropa v prepričljivem vodstvu

Evropa, katere kapetan je sloviti Šved Björn Borg, je dosegla zmage v prav vseh treh posamičnih dvobojih dneva, za uvodno vodstvo s 3:0 proti ekipi, ki jo kot kapetan vodi sloviti Američan John McEnroe.

Norvežan Casper Ruud je premagal predstavnika ZDA Reillyja Opelko s 6:3, 7:6 (4), Italijan Matteo Berrettini je bil uspešnejši od Kanadčana Felixa Augerja-Aliassima s 6:7 (3), 7:5 (8), Rus Andrej Rublev pa je s 4:6, 6:3 (9) premagal Diega Schwartzmanna iz Argentine.

Edino zmago so igralci preostanka sveta dosegli v konkurenci dvojic. Uspešna je bila ameriško-kanadska kombinacija John Isner/Denis Shapovalov, ki je italijansko-nemški par Berrettini/Alexander Zverev ugnala s 6:4, 6:7 (1).

Björn Borg vodi ekipo Evrope. Foto: Guliverimage

Danes še štirje obračuni

Na sobotnem sporedu so še štirje obračuni. V uvodu se bosta udarila Grk Stefanos Cicipas in Avstralec Nick Kyrgios, nato bosta sledila posamična obračuna Zverev - Isner in Rus Danil Medvedjev - Shapovalov ter za konec obračun dvojic Rublev/Cicipas in Isner/Kyrgios.

Vse tri dozdajšnje turnirje je dobila Evropa. Leta 2017 v Pragi je zmagala s 15:9, naslednje leto v Chicagu s 13:8, predlani v Ženevi pa je odločitev padla šele v zadnjem dvoboju med Nemcem Alexandrom Zverevom in Kanadčanom Milošem Raonićem (13:11).

"Ne bi si mogli želeti boljšega začetka Laverjevega pokala. A do konca je še dolga pot," je dejal kapetan ekipe Evropa Borg, ki je od 1974 do 1981 osvojil 11 posamičnih naslovov na turnirjih za grand slam, šestkrat je osvojil Roland Garros in petkrat Wimbledon.

Zmagovalec tega turnirja bo postala prva ekipa, ki bo osvojila 13 zmag oziroma točk. Naslednje leto bo ta turnir v londonski O2 Areni. Laverjev pokal pripravlja podjetje Rogerja Federerja v sodelovanju s teniškima zvezama Avstralije in ZDA ter Združenjem poklicnih igralcev (ATP).

