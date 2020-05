Dvoboji na OP Francije brez gledalcev in še en teden pozneje?

Običajno drugi turnir za grand slam v sezoni bi se moral začeti 24. maja, a so ga zaradi pandemije novega koronavirusa prestavili na termin med 20. septembrom in 4. oktobrom. Kljub temu obstajajo še številni dvomi, ali ga bodo sploh lahko izpeljali.

Giudicelli pravi, da bi ga bilo možno pripraviti brez gledalcev zaradi finančnih razlogov. "Organizirati turnir brez gledalcev bi omogočilo, da se ohrani del gospodarske dejavnosti, tu so televizijske pravice, sponzorji ... Tega ne gre spregledati," je dejal Giudicelli.

Nedavno so se v javnosti pojavila namigovanja, da bi turnir prestavili še enkrat in prvi mož francoske zveze je dejal, da obstaja možnost, da bi ga zamaknili še za en teden. "Ali je to 20. ali 27. septembra, to ne spremeni veliko."

Turnir v Wimbledonu so odpovedali prvič v zgodovini, kaj bo z odprtim prvenstvom ZDA, pa bo predvidoma znano junija.