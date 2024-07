Dvoboj, ki si ga italijanski navijači niso želeli

Dvoboj, ki bo za mnoge zelo zanimiv, a italijanski navijači so si ga najmanj želeli, saj bo jasno, da po drugem krogu domov odhaja eden izmed njihovih ljubljencev. V drugem krogu se bosta namreč udarila Jannik Sinner in Matteo Berrettini, prvi igralec sveta in nekdanji finalist Wimbledona.

Igralca sta do zdaj igrala le en medsebojni dvoboj. Lani je bil v Torontu po dveh nizih boljši Jannik Sinner, ki se je do zdaj v Wimbledonu najdlje prebil do polfinala. Zdaj pa mu bo že v drugem dvoboju nasproti stal Berrettini, ki se sicer na travi zelo dobro počuti. Leta 2021 se je prebil do finala, ko ga je Đoković premagal po treh nizih.

Carlos Alcaraz, tretji nosilec turnirja, bo v drugem krogu igral proti Avstralcu Aleksandru Vukicu, ki šele drugič igra na glavnem turnirju v Wimbledonu. Obeta se zelo zanimiv dvoboj dveh veteranov. Med seboj bosta igrala Stan Wawrinka in Gael Monfils.

Zanimivi dvoboji: Alexandre Muller (Fra) - Danil Medvedjev (Rus, 5)

Jannik Sinner (Ita, 1) - Matteo Berrettini (Ita)

Carlos Alcaraz (Špa, 3) - Aleksandar Vukic (Avs)

Fabio Fognini (Ita) - Casper Ruud (Nor, 8)

Stan Wawrinka (Švi) - Gael Monfils (Fra)

Tommy Paul (ZDA, 12) - Otto Virtanen (Fin)

Grigor Dimitrov (Bol, 10) - Juncheng Shang (Kit)

