Modro vlaganje – zakaj in kako začeti?

Zakaj vlagati? Pogosto se zgodi, da ima posameznik želje in cilje, ki pa navadno niso dosegljivi čez noč. Mlajše generacije večinoma potrebujejo denarna sredstva za nakup prve nepremičnine, v kateri bi si ustvarili dom. Starši želijo svojim otrokom omogočiti boljšo prihodnost in jim pomagati pri nakupu prvega avtomobila ali financirati študij. Ostali se želijo sprostiti na sanjskem potovanju, ki ga načrtujejo že leta, nekateri pa si preprosto želijo finančno rezervo, ki jim bo prav prišla v pokoju. Ciljev in želja je ogromno. Za nekatere je potrebno znanje, za druge vztrajnost, za nekatere morda kanček sreče, skupni imenovalec vseh pa je, da so tako ali drugače povezane z denarjem.

Kako začeti?

Za začetek vlaganja ni treba, da imamo privarčevanih na tisoče evrov. Prav tako ni treba, da za začetek vlaganja povečamo svoje prihodke, zadostuje že, da povečamo svojo stopnjo ponižnosti oziroma varčevanja. Kaj mislimo s tem? Postaviti si moramo nekaj preprostih vprašanj, npr.: ali res potrebujemo tisti dodatni par čevljev, ali je smiselno plačevati več naročnin za storitve, ki jih le redko koristimo, ali si res moramo večkrat na teden naročiti obrok preko ponudnikov za dostavo hrane, namesto da si obroke pripravimo doma? Na ta način lahko praktično vsak mesec privarčujemo nekaj deset ali celo sto evrov in s tem imamo na voljo mesečni proračun za začetek investiranja brez povečanja osebnih prihodkov.

Kdaj začeti?

Takoj, ko lahko! Za rast in plemenitenje denarja je zaradi moči obrestno obrestnega računa čas pomembnejši od zneska, ki ga namenite vlaganju. Obrestno obrestni račun pomeni, da lahko dvakrat zaslužite – z denarjem, ki ga vlagate, ter z donosi, ki jih ta znesek ustvarja (obresti na obresti). Zgodnji začetek omogoča tudi razvoj vašega znanja o finančnih trgih in naložbenih produktih.

Zakaj vzajemni skladi?

Vzajemni skladi so finančni produkt, ki združuje premoženje večjega števila vlagateljev. S tako zbranim denarjem se na trgu kapitala kupujejo različni vrednostni papirji: domače in tuje delnice, obveznice, zakladne menice in drugi vrednostni papirji. Cilj vzajemnega sklada je plemenitenje denarnih sredstev v upravljanju, kar se izraža v dolgoročni rasti premoženja vlagatelja. S tem se tudi izognemo učinku inflacije. Inflacija pomeni rast cen izdelkov in storitev, zaradi česar se kupna moč denarja manjša. V praksi to pomeni, da je z določeno količino denarja mogoče kupiti manj izdelkov kot v preteklem obdobju.

Sredstva v vzajemnih skladih niso vezana in lahko jih izplačate kadarkoli. Sredstva upravljajo specializirani upravljavci naložb. Panoga je strogo regulirana in pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev.

Zakaj mesečno vlagati?

Cene borznih tečajev in posledično vrednosti vzajemnih skladov se dnevno spreminjano, zato je izjemno težko vložiti denar v sklade, kadar so njihove vrednosti najnižje. Prav tako pa se je težko izogniti vplačilu, kadar so vrednosti skladov najvišje. Z rednim mesečnim vlaganjem kupite več enot sklada, kadar so vrednosti nižje in manj, ko so te višje (gre za t. i. ''metodo povprečnega stroška'' oz. ang. ''Dollar Cost Averaging – DCA''). S to priljubljeno metodo si zmanjšate možnosti, da bi vrednost sklada občutno padla ravno po vloženi večji vsoti denarja. Primerna je tako za izkušene vlagatelje kot za tiste, ki so z vlaganjem šele pričeli.

Kaj storiti, ko borzni tečaji padejo?

Ohranite mirno kri! Kdor se z vlaganjem ukvarja dalj časa, ve, da so padci tečajev na finančnih trgih neizogibni. Ne poskušanje predvidevati dogajanja na finančnih trgih. Seveda pa ima vsaka medalja dve plati. Padec tečajev lahko razumete in izkoristite kot razprodajo oziroma popust – za isti znesek dobite več investicijskih kuponov vzajemnega sklada, kar se pri rasti borznih tečajev kaže kot večji dobiček.

Primorski skladi Primorski skladi, d.o.o., Koper upravljamo vzajemne sklade že od leta 1994. Smo ena od prvih družb za upravljanje v Sloveniji in edina neodvisna družba za upravljanje. Ponujamo nabor skladov, primernih za različne profile tveganj, časovne horizonte ter ekonomske situacije. Namenjeni so različnim tipom vlagateljev z enostavno možnostjo prehajanja med skladi, kadar si vlagatelji to želijo. Ponujamo vam možnost vlaganja preko enkratnih vplačil in mesečnih vplačil. Mesečno lahko vlagate bodisi v posamezne sklade bodisi v varčevalne pakete.

