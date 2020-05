Tenis, kot ga še ni bilo: bilo je nadrealistično #video

Pa se je le premaknilo na bolje. V Nemčiji je bil odigran prvi turnir, odkar je pandemija koronavirusa prekinila sezono in igralce pregnala v samoizolacijo. Dvoboji so potekali za tenis v nenavadnih okoliščinah, saj ni bilo gledalcev, manjkali pa so tudi linijski sodniki in pobiralci žogic. O nenavadni izkušnji v Höhr-Grenzhausnu je spregovoril Dustin Brown.

Ekshibicijski teniški turnir z nagradnim skladom 25 tisoč ameriških dolarjev, ki od petka poteka v nemškem mestu Höhr-Grenzhausen, predstavlja prelomni trenutek v zgodovini tenisa. Vrhunski igralci se na organiziranem javnem dogodku merijo prvič po začetku marca. Takrat se je teniška sezona prekinila, turnirji pa so se začeli zaradi virusa covid-19 odpovedovati oziroma prestavljati kot po tekočem traku. Za zdaj je jasno, da največjih ATP in WTA turnirjev, ne bo vsaj do sredine julija.

Dvoboj, ki je odločal o zmagovalcu turnirja v Höhr-Grenzhausnu:

Pred petimi leti šokiral Nadala

Ko je nemška vlada nedavno prižgala zeleno luč za določena športna tekmovanja, Mednarodna teniška zveza (ITF) pa predstavila napotke za teniška tekmovanja, se je v Höhr-Grenzhausnu začel prav poseben turnir. Na njem nastopa osem igralcev, ki so razdeljeni v dve skupini. Med njimi je tudi dolgolasi nemški teniški igralec jamajških korenin Dustin Brown. V pogovoru za Tennis Channel je poudaril, kako nevsakdanje se je počutil, ko je spoštoval napotke, s katerimi so želeli prireditelji preprečiti okužbe z novim koronavirusom.

Brown na jakostni lestvici zaseda 239. mesto. Pred štirimi leti je bil bistveno višje. Foto: Guliver/Getty Images

''Lepo je ponovno igrati tenis, a tudi nekoliko nadrealistično, če spremljaš dogajanje po svetu,'' je zaupal 35-letni Nemec. Vrhunec kariere je doživel leta 2015, ko je šokiral Rafaela Nadala na sveti angleški travi v Wimbledonu, najvišje pa je bil na jakostni lestvici uvrščen leta 2016, ko je zasedal 64. mesto. V zadnjem času je imel kar nekaj zdravstvenih težav, zaradi katerih je padel na 239. mesto, a še ni rekel zadnje besede.

V petek je dobil dva dvoboja, v soboto pa je priznal premoč Yannicku Hanfmannu. Foto: Guliver/Getty Images

Na dvoboj je moral prispeti sam, nosil je masko, ogrevanje je opravil v prostoru, rezerviranem samo zanj, na dvoboju pa je pogrešal tako linijske sodnike kot tudi pobiralce žogic. Organizatorji so morali zagotoviti različne žogice za vsakega igralca.

Brown je pogrešal vzdušje, ki ga pomni s turnirjev pred pandemijo koronavirusa in priznal, da je zaradi tega zaigral razbremenjen, brez posebnega pritiska, ki ga sicer doživlja na dvobojih.

"Zelo sem srečen, da sem lahko nastopal. Lepo je igrati tenis pod tekmovalnimi pogoji," je dejal zmagovalec turnirja. Foto: Reuters

V sobotni poslastici turnirja, na katerem so potekali nekoliko skrajšani nizi (do štiri), je ostal praznih rok proti 28-letnemu rojaku Yannicku Hanfmannu, ki na lestvici zaseda 143. mesto in je kot najvišje uvrščeni udeleženec turnirja v Höhr-Grenzhausnu upravičil vlogo favorita. Hanfmann je ugnal Browna s 4:3 (7:3) in 4:0 ter postal zmagovalec turnirja.

Naslednji ekshibicijski turnir Exo Tennis bo v Nemčiji potekal prihodnji konec tedna. Foto: Guliver/Getty Images

Ko se bodo teniškim turnirjem pridružili pobiralci žogic, bodo ti morali nositi rokavice in zaščitne maske.