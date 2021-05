Đoković si je oddahnil: se še spomnite lanskega incidenta?

Organizatorji letošnjega teniškega OP ZDA so se odločili, da na vseh igriščih ne bo linijskih sodnikov. Ta novica je verjetno veliko olajšanje za Novaka Đokovića, potem ko so ga lani zaradi incidenta z linijsko sodnico izključili s turnirja.

Ljubitelji tenisa se zagotovo spomnijo lanskega incidenta Novaka Đokovića, ki je po nesreči v vrat zadel linijsko sodnico. Srbskega teniškega zvezdnika so nato izključili s turnirja, s tem pa je tudi zapravil lepo možnost za novo zmago na turnirjih za grand slam.

Prvi igralec sveta si lahko zdaj do neke mere oddahne, saj letos ne bo moglo priti do istega scenarija, saj na igrišču ne bo linijskih sodnikov. Ameriški organizatorji so novo tehnologijo (sokolje oko, op. p.) uporabljali tudi lani, izjema sta bila le igrišča Arthur Ashe in Louis Armstrong.

Novak Đoković je moral lani predčasno končati OP ZDA. Foto: Gulliver/Getty Images

Đoković ni videl več razloga Novak Đoković in nesrečna sodnica. Foto: Gulliver/Getty Images

Beograjčan je že lani dejal, da je bolj naklonjen novodobni tehnologiji. "Z vsem spoštovanjem do tradicije in kulture v tem športu ter ljudi, ki so med dvobojem na igrišču, vključno z linijskimi sodniki, res ne vidim razloga, zakaj vsak turnir v tehnološko moderni dobi ne bi imel tega, kar so imeli v Cincinnatiju in New Yorku," je lani oktobra izjavil danes 34-letni teniški igralec in imel pri tem v mislih sokolje oko.

"Pobiralci žogic da, ampak linijski sodniki … Ne vidim več razloga, zakaj, če sem povsem iskren," je razlagal 18-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam in lani v šali pripomnil: "Verjetno bi imel manj možnosti za tisto, kar se mi je zgodilo na OP ZDA."

Letošnje OP Avstralije je bil pravzaprav prvi večji turnir, ko na vseh igriščih ni bilo linijskih sodnikov. Foto: Gulliver/Getty Images

Melbourne prvi večji turnir, ki je bil izpeljan brez linijskih sodnikov

Linijski sodniki so se lani vrnili na OP Francije, kjer ima zadnjo besedo glavni sodnik. Čeprav se na rdečem pesku vidi odtis žogic, velikokrat med igralcem in sodnikom pride do nesoglasja. Vključitev sokoljega očesa bi razrešila marsikatero dilemo.

OP ZDA bo potekalo od 30. avgusta do 12. septembra. Na kar sedmih od devetih turnirjev na ameriški turneji bodo vključili sokolje oko. Letošnje OP Avstralije je bil pravzaprav prvi večji turnir, ko na vseh igriščih ni bilo linijskih sodnikov.