Đokovič po dvoboju: V čem je problem?

Novak Đoković je v Wimbledonu dosegel 31. zaporedno zmago. Foto: Guliverimage

Novak Đoković še enkrat več ni izgubil na osrednjem igrišču Wimbledona, potem ko je po treh nizih s 6:3, 6:1, 7:6 (5) premagal Stana Wawrinko in se že uvrstil v četrti krog najprestižnejšega teniškega turnirja. Kaj drugega skoraj nihče ni pričakoval. Tudi sam Stan Wawrnika je pred dvobojem dejal, da ne verjame, da bi lahko presenetil Đokovića in predvsem upal, da bo vsaj enakovreden dvoboj.

Občinstvo na osrednjem igrišču je bilo na strani Švicarja, saj so mu ob vsaki pomembni točki huronsko ploskali in navijali zanj. Zdi se, da je Novaka Đokovića to do neke mere vendarle motilo, saj je po zadnji točki s svojo gesto znova nakazal, da nikogar ne sliši. Če Beograjčan še ni našel skupnega jezika z britanskim občinstvom, pa je na račun Wawrinke povedal veliko pohvalnih besed.

"V čem je problem?"

"Moram povedati, da je nekaj izjemnega, kar dela Stan pri svojih letih, potem ko je imel nekaj operacij," je uvodoma povedal Đoković, s tem pa na tribunah izzval smeh. "V čem je problem?" se je obrnil k občinstvu.

"Sva dva starca, ki igrava proti mladcem. To moramo vedeti. Tako kot Andy (Murray op. p.), ki je zaradi poškodb padel na lestvici in se moral vračati. Imela sva neverjetne dvoboje. Spoštujem ga kot igralca, kot osebnost in želim mu vse najboljše."

"Ko sva danes prišla na igrišče, sva vedela, da bo zelo na tesno, če bova želela dvoboj končati danes." Foto: Guliverimage

Vedel je, da bo šlo s časom na tesno

Med drugim so enega najboljših igralcev vseh časov vprašali, ali je morda razmišljal o tem, da bi se dvoboj zavlekel v naslednji dan, saj lahko v Wimbledonu zaradi policijske ure dvoboje igrajo le do 23. ure po lokalnem času.

"Dve točki mu je manjkalo, da bi se dvoboj podaljšal na naslednji dan. Ko sva danes prišla na igrišče, sva vedela, da bo zelo na tesno, če bova želela dvoboj končati danes. Eden od naju bi moral zmagati v treh nizih in po prvih dveh nizih mi je kazalo zelo dobro. Potem je on dvignil svojo raven igre, moja je nekoliko padla. Da, nato se je vmešalo še občinstvo, bila je dobra atmosfera. Upam, da ste uživali," je povedal trenutno drugi igralec sveta, ki v Londonu lovi že svojo peto zaporedno zmago.

Hubert Hurkacz bi lahko bil za Đokovića zahteven nasprotnik. Foto: Guliverimage

Njegov nasprotnik v naslednjem krogu bo Poljak Hubert Hurkacz, 17. nosilec turnirja. Srb in Poljak sta se do zdaj petkrat pomerila, vse dvoboje pa je dobil prvi, ki bo tudi tokrat favorit. Vseeno se sedemkratni zmagovalec Wimbledona zaveda, da bo vse prej kot lahek dvoboj. Leta 2019 sta v Wimbledonu igrala v tretjem krogu, ko je bil po štirih nizih boljši Đoković. Hurkacz se v Wimbledonu lahko pohvali s skalpom Rogerja Federerja iz leta 2021. A vseeno je treba vedeti, da je bil Federer takrat že v zatonu svoje kariere.

"Pred štirimi leti je bil težek dvoboj. Ima dolge roke, dobro servira in dobro pokriva igrišče. Dobro se znajde na zadnji črti, za visokega igralca se dobro brani in je odličen na mreži. Je zelo celosten igralec. Pred nekaj leti je premagal Federerja in nič ga ne moti, če igra na velikem igrišču," je o naslednjem nasprotniku povedal 36-letni Novak.

