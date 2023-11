Novak Đoković je po končani sezoni spregovoril o velikih spremembah v ekipi in tudi novih izzivih, ki ga čakajo v prihodnji sezoni. Kdo je odšel in za koga si želi, da ostane?

Že pred dobrima dvema tednoma je Novak Đoković potrdil, da se je razšel z dolgoletnima agentoma Edoardom Artaldijem in Eleno Cappellaro. Njuni vlogi zdaj opravlja Mark Madden. Novak je v Torinu razložil, zakaj se je odločil za takšno potezo.

Sam je priznal, da je to velika sprememba, in še enkrat poudaril, da sta Edoardo in Elena še vedno njegova velika prijatelja. Sploh ne bo pozabil trenutka, ko je imel pred leti sin Stefan zdravstvene težave, on pa je bil na poti. Takrat je ob Stefanu in ženi Jeleni v Monte Carlu ostal prav Edoardo.

"Vloga ekipe je bila vedno velika in tako je bilo tudi ta teden." Foto: Reuters

"Odločili smo se, da prekinemo naš profesionalni odnos. Veliko časa smo bili skupaj, doživeli smo veliko uspehov, a sledilo je zasičenje. Sestavljam novo ekipo v poslovno-marketinškem smislu. Vzel si bom čas za razmislek, da pogledam stvari s širše perspektive – kje sem trenutno v tenisu, športu. Ne samo pri nas, ampak tudi v svetu. Upoštevati je treba veliko elementov, da bo blagovna znamka, ki smo jo ustvarili, rasla še naprej," je za srbske medij razkril 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki se tudi ob zmagi v Torinu ni pozabil zahvaliti svoji ekipi.

"Vloga ekipe je bila vedno velika in tako je bilo tudi ta teden. V prihodnosti nameravam ostati z isto ekipo. Pogovarjamo se, dogovarjamo se. Upam, da bomo nadaljevali v tej sestavi, saj imamo odlične rezultate. Ta šport je individualen. Igralec se odloči, kako bo uresničil načrt. Veliko ur je vloženih v priprave in okrevanje."

Goranu Ivaniševiću je žal letošnjega Wimbledona. Foto: Reuters

Ivanišević: Težko je povedati nekaj pametnega

V njegovi ekipi eno ključnih vlog igra tudi Goran Ivanišević, njegov glavni trener. Ta je vedel, da bo njegov varovanec po skupinskem delu igral raven višje. Nole je v letošnji sezoni osvojil tri turnirje za grand slam, medtem ko je v Wimbledonu izgubil v finalu proti Carlosu Alcarazu.

"Težko je povedati nekaj pametnega. Tri lovorike za grand slam, spet številka ena … Meni je žal tistega Wimbledona, pravzaprav drugega niza, ki bi lahko vse spremenil. Ampak tu je treba čestitati Carlosu, ker je bil v zaključku bolj hraber. Bilo je neverjetno leto, leto kot iz sanj. Začelo se je prekrasno, končalo pa se je čarobno. Obstaja možnost, da Srbija osvoji Davisov pokal. Njemu in vsem drugim želim veliko sreče," je za srbski Sport Klub povedal Ivanišević.

