Đoković, Nadal in Serena Williams v karanteno v Adelaide

Srb Novak Đoković, Španec Rafael Nadal in Američanka Serena Williams bodo 14-dnevno obvezno karanteno ob prihodu v Avstralijo opravili in s tem teniško sezono 2021 začeli v mestu Adelaide in ne v Melbournu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tam bodo odigrali nekaj ekshibicijskih tekem, so sporočili organizatorji OP Avstralije.