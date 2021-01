Ostre besede: v pokoj bi jo poslal zaradi let in kilogramov

Ion Tiriac je bil že drugič zelo kritičen do Serene Williams. Foto: Guliverimage Tiriac je znan kot človek brez dlake na jeziku. Tokrat se je na romunski televiziji spraševal, zakaj 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam pri svojih 39 letih še vedno vztraja na teniških igriščih. "Pri teh letih in pri teži, ki jo ima zdaj, se ne giblje tako kot pred 15 leti," so njegove besede zapisali pri Eurosportu. "Serena je bila senzacionalna igralka. Če bi bila vsaj malo spodobna, bi se upokojila. V vseh pogledih," je še povedal.

Kritiziral jo je že leta 2018

To ni bila njegova prva kritika na račun ene najboljših teniških igralk vseh časov. Romun je bil do Williamsove kritičen že leta 2018, ko je podvomil o njeni pripravljenosti in se že takrat spraševal, zakaj vztraja. "Z vsem spoštovanjem, Serena ima 36 let in 90 kilogramov. Rad bi videl nekaj drugega, na primer Steffi Graf," je takrat dejal Tiriac.

Zardi teh besed je Serena odpovedala nastop v Madridu. "Ljudje so vedno upravičeni do svojega mnenja," je takrat povedala Williamsova. Menila je, da gre za seksističen komentar in da Tiriac morda sploh ne ve, kaj govori. Dodala je, da se bo zagotovo pogovorila z njim.

Safe to say no one gives a damn what Ion Țiriac thinks. — Alexis Ohanian Sr. 7️⃣7️⃣6️⃣ (@alexisohanian) January 4, 2021

V bran se ji je postavil njen mož

Serena, ki ima v svoji vitrini skupno 73 turnirskih zmag, se tokrat ni odzvala na besede 81-letnega Romuna. Se je pa zato odzval njen mož Alexis Ohanian Sr. "Lahko rečem, da ni prav nikomur mar, kaj si misli Ion Tiriac.

Serena Williams je lani odigrala sedem turnirjev in enkrat dvignila lovoriko. Zmagala je januarja na turnirju v Aucklandu. Odigrala je tudi dva turnirja za grand slam, na OP ZDA se je uvrstila v polfinale, medtem ko je OP Francije končala v drugem krogu, potem ko je predala dvoboj. Američanka se zdaj vneto pripravlja na OP Avstralije, kjer bo poskušala osvojiti 24. zmago na turnirjih za grand slam.