Zgodovinski teden tenisa z Đokovićem, Nadalom, Bartyjevo ...

Prva teniška igralka sveta Avstralka Ashleigh Barty in zmagovalka 23 turnirjev za veliki slam Američanka Serena Williams bosta prvi imeni ogrevalnih turnirjev na peti celini pred odprtim prvenstvom Avstralije v Melbournu. Prvih 32 igralk z lestvice WTA bo enakomerno razporejenih na obeh pripravljalnih tekmovanjih, so potrdili organizatorji.

Pohod novega koronavirusa je botroval radikalni spremembi uvodnega dela teniške sezone 2021 in prestavil prvi grand slam za tri tedne; OP Avstralije se bo začelo 8. februarja.

Igralci bodo začeli prihajati na peto celino od 15. januarja naprej in šli vsi najprej v obvezno 14-dnevno karanteno, preden bodo lahko nastopili na ogrevalnih turnirjih, ki bodo vsi v Melbourne Parku.

Organizatorji so jih označili za poletno serijo v Melbournu in vsakega poimenovali po območjih zvezdne države Victoria. Igralke bodo od 31. januarja do 6. februarja nastopile na turnirjih Gippsland Trophy in Yarra Valley Classic, kar bo prvi nastop za številko 1 Ashleigh Barty po 11 mesecih, saj je zaradi koronske pandemije izpustila ameriški in evropski del sezone.

Sereni Williams pri 39 letih ne manjka motivov za nadaljevanje izjemne kariere. Foto: Gulliver/Getty Images

Na peti celini bodo ob njej in Sereni Williams nastopile še številka 2 Romunka Simona Halep, branilka naslova Američanka Sofia Kenin in nekdanje zmagovalke Melbourna, Japonka Naomi Osaka, Belorusinja Viktorija Azarenka ter Nemka Angelique Kerber.

Vzporedno bo potekal tudi ATP spektakel

Na začetek sezone v Avstraliji se pripravljata tudi najboljša igralca na svetu Rafael Nadal in Novak Đoković. Foto: Gulliver/Getty Images Najboljši igralci na čelu s Srbom Novakom Đokovićem in Špancem Rafaelom Nadalom pa bodo nastopili na pokalu ATP, ki bo sočasno potekal na istem prizorišču. Tisti, ki se niso uvrstili, pa bodo igrali na turnirjih Great Ocean Road Open in Murray River Open, kjer so najvidnejša imena Belgijec David Goffin, Švicar Stan Wawrinka, Bolgar Grigor Dimitrov in Avstralec Nick Kyrgios.

"Brez dvoma bo to zgodovinski teden tenisa in največji pripravljalni dogodek na grand slam, kar smo jih videli," je dejal šef organizacije Cameron Pearson in dodal: "Zavedamo se trenutnih okoliščin, zato je tovrsten sistem izjemen dosežek, da zagotovimo najboljše igralce in igralke sveta."