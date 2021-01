Velika sprememba, ki bo po žepu udarila najboljše

Že lani smo lahko veliko brali in poslušali o predlogih, da bi nižje uvrščeni igralci, torej tisti, ki prej izpadejo s turnirja, dobili večji delež denarnega sklada. To se zelo pozna na turnirjih velike četverice – turnirjih za grand slam. Za to potezo so se odločili na OP Avstralije in na ta način pomagajo nižje uvrščenim igralcem, ki so se lani zaradi korone spopadali s finančnimi težavami.

Australian Open prize money 👇 pic.twitter.com/cIExen2PG8 — Luca Fiorino (@FiorinoLuca) December 30, 2020

Zmagovalec bo dobil 1,4 milijona manj

Za to potezo so se odločili organizatorji OP Avstralije, prvega letošnjega turnirja za grand slam. Zmagovalec oziroma zmagovalka bosta dobila kar 33 odstotkov nižjo denarno nagrado. Če je zmagovalec lani dobil 4,1 milijona avstralskih dolarjev, jih bo letos dobil "le" 2,7 milijona.

Poraženec v velikem finalu bo dobil 27 odstotkov manjšo vsoto (1,5 milijona), polfinalist 18 odstotkov (850 tisoč dolarjev), medtem ko bo četrtfinalist dobil enako vsoto denarja.

Do četrtega kroga bodo dobili več denarja

Povsem drugačna zgodba je pri tistih, ki se bodo od turnirja poslovili v prvih štirih krogih. Poraženec v prvem krogu bo dobil 11 odstotkov več denarja, v drugem krogu tekmovanja bodo dobili 17 odstotkov več, v tretjem 19, v četrtem krogu pa 7 odstotkov.

Novak Đoković, lanski zmagovalec OP Avstralije. Foto: Gulliver/Getty Images

Đoković je bil že lani pobudnik tega

Eden izmed pobudnikov za tovrstno razporeditev denarnih nagrad je bil tudi Novak Đoković. Sprva je ta pobuda naletela na kritike s strani nekaterih drugih najboljših igralcev. Med njimi je bil tudi Dominic Thiem. Za to se zavzemajo tudi pri novoustanovljenem združenju igralcev PTPA, ki je kot neka protiutež za združenje igralcev v združenju ATP.

OP Avstralije se letos začne nekoliko pozneje, in sicer 8. februarja, trajal pa bo do 21. februarja.

Težave z nastanitvami igralcev Foto: Guliverimage

Organizatorji teniškega OP Avstralije bodo morali spremeniti načrte glede nastanitev igralcev in igralk v času 14-dnevne obvezne karantene, poročajo avstralski mediji. Lastniki luksuznih apartmajev v hotelskem kompleksu Westin Melbourne so namreč grozili s pravnimi postopki, potem ko jih o nastanitvi in načrtih nihče ni obvestil.

Jedro spora je poleg neobveščenosti dejstvo, da je sledenje stikom potrdilo, da se je drugi val okužb z novim koronavirusom v zvezni državi Viktorija začel ravno v tovrstnih hotelih, poročajo tamkajšnji mediji. Kasneje je covid-19 tam terjal 800 življenj.

Igralci bodo morali dva tedna pred začetkom tekmovanj v Melbournu, pred OP Avstralije bodo v prvem tednu februarja tam na vrsti še dva pripravljalna turnirja in ATP pokal, opraviti s 14-dnevno karanteno. V tem času pa jim bodo dovolili trenirati na za to odrejenih igriščih.