Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković so dolga leta kraljevali na teniških igriščih. Foto: Guliverimage

Teniški svet se bo vedno spominjal velike trojice, ki je s svojimi potezami dolga leta navduševala ljubitelje tenisa po vsem svetu. Med Novakom Đokovićem, Rogerjem Federerjem in Rafaelom Nadalom smo dolga leta lahko spremljali izjemno športno rivalstvo. Kakšni pa so bili njihovi zasebni odnosi? O tem je za italijanske medije spregovoril Novak Đoković, ki je razkril, da z njima ne more imeti prijateljskega odnosa.

Zmeraj ga je spoštoval. Foto: Gulliver/Getty Images

"Nikoli nisva bila prijatelja. To med rivali ni mogoče, ampak prav tako nikoli nisva bila sovražnika. Vedno sem spoštoval Federerja, ki je eden največjih vseh časov. Imel je velik vpliv name, ampak nikoli si nisva bila blizu," je za Corriere della Sera povedal srbski teniški zvezdnik, ki je s Švicarjem odigral 50 dvobojev. Boljši izkupiček ima Đoković (17:23).

Novak Đoković in Rafael Nadal sta odigrala 59 medsebojnih dvobojev. Foto: Reuters

Z Nadalom je bil celo dvakrat na večerji

Podoben odnos ima tudi z Rafaelom Nadalom, s katerim sta pravzaprav predstavnika iste generacije, saj je med njima samo leto razlike. "Oba sva dvojčka po horoskopu in na začetku sva šla celo dvakrat na večerjo. Ampak tudi prijateljstvo z njim je nemogoče. Zmeraj sem ga spoštoval in občudoval. Zaradi Federerja in njega sem postal to, kar sem. To nas bo vedno združevalo in za to sem jima hvaležen. Nadal je še vedno del mojega življenja. V zadnjih 15 letih sem ga videl večkrat kot svojo mamo," je še povedal Đoković.

Španec in Srb sta odigrala že neverjetnih 59 dvobojev in tudi v tem primeru ima 35-letni Đoković boljši izkupiček v zmagah (30:29).

Andy Murray, Novak Đoković, Roger Federer in Rafel Nadal. Foto: Reuters

Velikega rivalstva skorajda ni več

Če je še pred časom velika trojica polnila teniške stadione, danes ni več tako. Roger Federer je lani sporočil, da končuje svojo bogato teniško pot, medtem ko Rafael Nadal in Novak Đoković še vztrajata. Nadala nismo videli igrati že vse od januarja oziroma od OP Avstralije, saj se ubada s poškodbami. Na turneji igra le 35-letni Srb, trenutno na turnirju serije masters v Rimu in se tako tudi pripravlja na OP Francije, kjer bo lovil rekordno 23. lovoriko za grand slam.

