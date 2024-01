Đoković je razkril, da je šel Federerju zagotovo na živce

Že nekaj časa je znano, da Novak Đoković in mladi ameriški igralec Ben Shelton nista na isti valovni dolžini. Srbski teniški zvezdnik je spet govoril o mladem igralcu in se ob tem spomnil časov, ko je bil tudi sam mlad. Tudi on ni bil priljubljen med vsemi, a je imel zmeraj eno pravilo.

Še vedno je sveža zgodba z lanskega OP ZDA, ko je Novak Đoković zmago nad Benom Sheltonom proslavil tako, da je "spustil slušalko". Ob tem so mnogi dvignili obrvi, saj na ta način svoje zmage proslavlja prav Shelton, in potezo Đokovića označilo za neprimerno.

Mnogi so čakali njun dvoboj, a iz tega ne bo nič

Nole je pred začetkom letošnjega Melbourna za L'Equipe razkril, da se je za to potezo odločil, ker ga je 21-letni Američan izzival in ni pokazal nobenega spoštovanja. Mnogi so čakali, da se glavna akterja te zgodbe srečata v osmini finala OP Avstralije, a do tega ne bo prišlo, saj je Shelton že izpadel.

Roger Federer in Novak Đoković v Wimbledonu Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Zagotovo vem, da Federerju ni bilo všeč"

Vseeno je Đoković na zadnji novinarski konferenci spet spregovoril o njunem odnosu in o časih, ko je bil tudi on mlad. Novinarji so ga namreč vprašali, ali se spominja časov, ko je bil mlad in so ga zaradi njegovega obnašanja nekateri kritizirali. To se mu dogaja skozi vso kariero, še posebej jo to motilo enega igralca, je brez dlake na jeziku povedal prvi igralec sveta.

"To je dobro vprašanje. Zagotovo vem, da Federerju ni bilo všeč, kako sem se obnašal na začetku. Mislim, da to pri njem ni bilo dobro sprejeto. Za preostale ne vem. Verjamem, da nisem bil priljubljen med nekaterimi najboljšimi igralci, ker se nisem bal povedati, da bom najboljši igralec sveta. Imel sem samozavest in verjel sem, da imam takšno igro," je uvodoma povedal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Novaka Đokovića v nedeljo čaka nov dvoboj. Foto: Guliverimage

Sam meni, da mora biti spoštovanje

Glede na provokacije in neprimerno obnašanje Bena Sheltona je dejal, da sam nikoli ni bil nespoštljiv do svojih nasprotnikov. Ne glede na to, kdo je bil na nasprotni strani igrišča. Sam je prepričan, da mora biti v vsakem primeru spoštovanje med nasprotnikoma.

"Kadarkoli se je dvoboj začel, pred začetkom in na koncu dvoboja, vedno bi ga pozdravil in vedno bi ga spoštoval. Spoštovanje je tisto, ki mora biti vedno prisotno. Ne glede na to, kaj se zgodi. Seveda, lahko se v žaru boja na igrišču zgodi karkoli. Mineva že dvajset let od trenutka, ko sem debitiral kot profesionalni igralec. Težko se spomnim, kdo me je imel rad in kdo ne. Mislim, da sem enega imenoval, drugih se ne spomnim," je brez dlake na jeziku povedal Đoković.

Novaka Đokovića v nedeljo čaka dvoboj 4. kroga, ko mu bo nasproti stal Francoz Adrian Mannarino. Igralca sta do zdaj odigrala štiri dvoboje in vse je dobil 36-letni Beograjčan.

