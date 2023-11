Danes se lahko piše zgodovina, Kazahstanke brez svoje najboljše

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenkam so se na široko odprla vrata do zgodovinskega polfinala.

Slovenkam so se na široko odprla vrata do zgodovinskega polfinala. Foto: Reuters

Slovenske teniške igralke danes na zaključnem turnirju pokala Billie Jean King (BJK) čaka eden pomembnejših dvobojev v zgodovini slovenskega turnirja, kjer bodo proti Kazahstanu igrale za uvrstitev v polfinale tega prestižnega ekipnega turnirja. Dvoboj se začne ob 10. uri. Znani so že pari dvobojev in v postavi Kazahstank spet ni Jelene Ribakine, njihove prve igralke.

Slovenija - Kazahstan 0:0 posamična dvoboja:

Kaja Juvan (Slo) – Ana Danilina (Kaz)

Tamara Zidanšek (Slo) – Julija Putinceva (Kaz) dvojice:

Veronika Erjavec/Ela Nala Milić (Slo) - Ana Danilina/Zhibek Kulumbajeva (Kaz)

Slovenke v petek v skupini B čaka dvoboj proti Kazahstankam, ki so sicer veljale za favoritinje te skupine. Kazahstanke so v četrtek izgubile proti Avstraliji (1:2). Igrale pa so brez svoje najboljše igralke Jelene Ribakine, trenutno četrte igralke sveta, ki ima težave s poškodbo hrbta. Ribakine ni v postavi niti proti Sloveniji.

Jasno je, da Avstralija kljub zmagi proti Kazahstanu ne more več napredovati v polfinale, za Kazahstan šteje zgolj zmaga s 3:0, Slovenija pa mora za najboljši količnik v krogu treh ekip dobiti en dvoboj z 2:0 ter osvojiti še en niz v preostalih dveh partijah. S tem bi presegle dosežek Katarine Srebotnik, Tine Pisnik, Maje Matevžič in Tine Križan, ki so leta 2003 igrale v četrtfinalu tega tekmovanja.

V slovenski ekipi je pravo vzdušje. Foto: Guliverimage

Ne zdi se ji, da so preostale tako povezane

V slovenskem taboru je vse v najlepšem redu, o vzdušju v ekipi ni treba izgubljati besed. Tamara Zidanšek in Kaja Juvan, naši glavni igralki, sta že na tekmi proti Avstraliji pokazali, da sta pripravljeni pustiti srce na igrišču.

"S Kajo res igrava dobro, obe imava visoko raven tenisa. Na treningu preizkušaš tudi nove stvari. Treninga je bilo ravno dovolj. Imamo lepo priložnost, vendar vse, kar naredimo, je za nas nekakšen bonus. Ves čas želimo ostati pozitivni, takšno razmišljanje je zelo pomembno. Opazujem druge reprezentance. Ne zdijo se mi tako povezane, kot je naša. Mi navijamo ob vsaki točki, se veselimo z navijači. To je naša prednost. Sama sem pripravljena na obe tekmici, tako na Ribakino kot tudi Putincevo. Za obe imam načrt, ko bom izvedela, s katero igram, pa bom uporabila ustrezno taktiko," je rekla Zidanškova, trenutno naša najboljša igralka.

Kaja Juvan je dobila uvodni dvoboj proti Avstraliji. Foto: Reuters

Kaja se dobro počuti

Tudi Kaja Juvan je potrdila, da je v četrtek opravila zelo dober trening, ob tem se zaveda, da se bodo morali pripraviti na več kot le eno igralko, saj ne še ne vedo, s kakšno postavo bo igral Kazahstan.

"Pripravili bomo vse mogoče scenarije. Na koncu pa je vse odvisno od naju s Tamaro, ali nama bo uspelo prikazati dobro igro. Že to, da smo tukaj, je velik uspeh. Rezultat je posledica. Tekme gredo zelo hitro. Vsak dan je zelo pomemben, za napredovanje moraš biti prvi v skupini. Počutim se dobro. Pri meni je najpomembneje, da imam dober pristop, da se borim, da dam vse od sebe," pa je povedala Juvanova, ki je prosti dan izkoristila za druženje z družino v središču Seville.

Lestvica skupine B

Mesto Država Razmerje zmag in porazov Dvoboji Nizi Nizi v % Igre Igre v % 1 Slovenija 1–0 2–1 5–2 71% 36–24 60% 2 Avstralija 1–1 3–3 6–8 43% 53–66 45% 3 Kazahstan 0–1 1–2 3–4 43% 30–29 51%

