Ukrajinka zaradi dopinga začasno suspendirana

Mlada Ukrajinka je bila nenajavljeno testirana 24. oktobra lani, v njenem vzorcu pa so našli sledi prepovedanega mesterolona. "Šokirana sem, posebej, ker sem dva tedna prej imela negativen test na turnirju v Linzu," je dejala 29. igralka sveta.

"Našli so zelo nizko koncentracijo metabolita mesterolona. Glede na to in na negativen test dva tedna prej, so mi strokovnjaki dejali, da je to v skladu z neko obliko kontaminacije," je dodala.

ITF še ni objavil datuma zaslišanja, vprašanje pa je, če bo lahko 20-letnica nastopila na odprtem prvenstvu Avstralije, ki bo med 8. in 21. februarjem.

Jastremska je v karieri osvojila tri turnirske naslove, in sicer v Hongkongu (2018), Hua Hinu (2019) in Strasbourgu (2019).

